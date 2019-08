Veelbesproken Mike Snoei grapt met interviewer over grijze haren

Snoei maakte daarom in een gesprekje voor de camera na de 3-0 overwinning op Volendam een ontspannen indruk. De Graafschap is op de goede weg en heeft nog geen enkele tegengoal hoeven slikken.

Tekst loopt door onder de video:

Hij grapte zelfs wat met de verslaggever over grijze haren (zie video) toen het even ging over spits en uitblinker Ralf Seuntjens. Op de vraag of de trainer zelf ook grijze haren heeft gekregen van de afgelopen dagen, twijfelde Snoei even. 'Dan zou jij teveel eer krijgen, dus dat zeg ik niet', lispelde de Didammer toen hij terugdacht aan het interview over het bekijken van opstellingen tijdens trainingen waarbij de Rotterdammer even flink uit zijn slof schoot.

Waanzinnig moeilijk

Veel belangrijker is dat De Graafschap de komende weken beter gaat voetballen om de koppositie te kunnen vasthouden. Swingen doet de ploeg van Snoei namelijk nog niet. 'Dat is ons nog niet gelukt', gaf hij volmondig toe. 'Alleen met sprankelend voetbal gaan we het stadion vol spelen en dat is wat we willen. We hebben het ook vanavond in fases weer waanzinnig moeilijk gehad. Maar dat verbaasde me ook niet, want Volendam heeft gewoon een goede ploeg."

Kritisch op Hamdaoui

Mo Hamdaoui was na afloop ook kritisch. 'Ik ben gefrustreerd omdat ik niet tevreden ben', zei de kleine vleugelspits die wel scoorde. Snoei kon zich wel vinden in de woorden van zijn protegé van Telstar. 'Ik vind Mo nog niet zo goed spelen. Dat moet nog wel veel beter, want hij kan geweldig voetballen.'

Lange grijze

Voor zijn aanvoerder Ralf Seuntjens was Snoei wel lovend. De spits werkte keihard en nam De Graafschap in moeilijke fases op sleeptouw. Behalve sfeermaker is Seuntjens ook binnen de lijnen al snel uitgegroeid tot een onmisbare schakel. 'Die lange grijze, ja daar ben ik gek van', reageerde Snoei. 'Kijk de beelden maar eens terug. Het is misschien niet zo gepolijst, maar hij is indirect bij alle goals betrokken.'