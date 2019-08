Spelers NEC: 'We zijn op de goede weg'

'Dit doet enorm veel deugd', zegt Jellert Van Landschoot. 'We hebben deze week goed gewerkt en waren klaar om de drie punten te nemen. Dan zie je dat we dat ook kunnen als team. We gaan met 0-1 de rust in en maken snel die 0-2. Dan moet ik er nog één maken. Dan maken zij die 1-2 en moeten we rustig blijven, want dan gaan zij vol in de aanval. Op zich was er het eerste uur niks aan de hand en waren wij de betere partij. Maar goed, het maakt niet uit, want we hebben de drie punten.'

Tom van de Looi besefte dat NEC er flink voor moest knokken. 'Dat is niet erg, toch. Het eerste uur deden we het aan de bal prima bij vlagen, maar na de 1-2 worden we ver achteruit gedrukt. Tegen Ajax waren we goed op de counter, maar aan de bal onvoldoende. Daar hebben we wel van geleerd.' foto: Broer van den Boom

Start om verder op te bouwen

De middenvelder heeft een mooie score. 'Ja, vier uit twee voor mij,. En voor ons vier uit drie. Een start om verder op te bouwen, ik denk dat we op de goede weg zijn. Ik ben hier echt top opgevangen door de jongens en de mensen in de staf. Dan voel je je toch wat sneller thuis.' foto: Broer van den Boom

Er komt misschien nog een aanvallende middenvelder bij, maar dat maakt Van Landschoot weinig uit. 'Er is nog een week de kans op transfers. We houden ons gewoon bezig met ons eigen team. Wat er gebeuren zal, daar kunnen we niks aan veranderen. Ik ben tevreden dat ik terug speel en dat ik het team kan helpen. We zijn op de goede weg en het komt goed.'