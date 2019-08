'Hittewimpel' Warnsveld officieel overgedragen aan Gilze-Rijen

Monica Thate, de dochter van de recordhouder bij wie het weerstation ooit stond, hoopte dat er iemand zou komen: 'Het is een wisseltrofee, ik heb hem speciaal laten maken vanwege het record van mijn vader. Hij is jaren in de familie gebleven. Nu moeten we hem overdragen, met pijn in het hart. '

De directeur 'culturele centra Gilze en Rijen' kwam uiteindelijk langs om de wimpel in ontvangst te nemen. Want het was vandaag precies 75 jaar geleden dat in Warnsveld het hitterecord van 38,6 graden werd gemeten.

Jubileumviering gaat gewoon door

Dat jubileum werd nét niet gehaald, want vorige maand verbrak Gilze-Rijen met 40,7 graden, het record. Pijnlijk, want het jubileumfeest was al georganiseerd in Warnsveld.

Het deerde de organisatie niet; die liet de dag toch doorgaan. Voor de Sint Martinuskerk is een plaquette onthuld. In de kerk is een expositie, waar het oude meetstation in miniatuurversie te zien is. Daarmee legde huisarts Jan Thate in 1944 het record vast. Een record dat officieel nooit meer gemeten gaat worden, want de KNMI haalde het meetstation weg.