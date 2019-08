'We moeten wennen dat het vaker en vooral harder gaat regenen', aldus het Waterschap

Regenwater kan via deze put de grond in zakken. Foto: Omroep Gelderland

Omroep Gelderland brengt vandaag drie verhalen over de uitdagingen waarvoor waterschap Rivierenland staat. In dit verhaal staat de invloed van het waterschap centraal.

door Esther Hendriks

Een maatregel tegen wateroverlast

Weinig slootjes en veel beton: het is een doorn in het oog van gebiedscoördinator Daan Willems. Slootjes en plassen moeten terug de betonnen wijken in. Niet alleen omdat het een mooier is, maar vooral omdat het water na een hoosbui voor overlast zorgt omdat het nergens heen kan. Hij laat daarom graag het waterplein in Tiel-Oost zien dat in 2016 in samenwerking met de gemeente is aangelegd om een einde te maken aan de wateroverlast die de wijk jaren ervoer.

Willems: 'Het is het eerste waterplein in Gelderland.' Lopend over het plein wijst hij plekken aan waar het water weg kan zakken. Van verstopte plekjes onder boomstammen tot regenpijpen die diep de grond ingaan. Het plein is zo aangelegd dat het hevige regenbuien aankan. Een maatregel die ze bij het waterschap met een chique woord 'klimaatadaptatie' noemen.

'We kunnen de overlast niet volledig wegnemen'

Ook al zijn zulke maatregelen mogelijk, de invloed van het waterschap is volgens Willems beperkt. 'Helemaal oplossen kunnen we de problemen niet. We moeten eraan wennen dat het vaker en vooral harder gaat regenen. Wij kunnen de overlast niet volledig wegnemen.' De gebiedscoördinator zegt het met een verontschuldigende lach. Volgens Willems gaat het waterschap de aankomende jaren samen met inwoners een leerproces in. En uit dat leerproces moet een beleid komen. In 2020 verwachten ze met een plan te komen.

Wanneer het regent vangt het plein in vier bassins het regenwater van het schoolplein en de huizen in de wijk op, waarna het water langzaam de grond in zakt. Bij een zeer forse regenbui loopt het centrale deel, dat ingericht is als sportveld, ook onder water. Het is dan tijdelijk een soort ondiepe vijver. Het waterplein kan maximaal 550 m3 regenwater bergen, het water staat dan 70 cm hoog. Helemaal vol stond het waterplein nog niet. Afgelopen juli lag er een klein laagje water in. Willems: 'Ik hoop natuurlijk op hevig weer, dat zou leuk zijn.'

Wennen aan klimaatverandering

Het waterplein is ook een plek om te wennen aan klimaatverandering. Bij een hevige hoosbui wordt een gedeelte van het regenwater opzettelijk in de straat 'geparkeerd'. Dat zorgt voor verbazing bij een mevrouw die aan het plein woont: 'Het water stond op de straat tot aan de stoep. Ik dacht nog dat kan toch niet de bedoeling zijn.'

Aan het waterplein zit ook een school. Daar is Willems blij mee. 'Die kinderen krijgen mee dat we wat moeten doen aan wateroverlast, die boodschap kreeg ik als kind niet mee.' Door bewoners kennis bij te brengen hoopt Willems hen te motiveren zelf aan de slag gaan en bijvoorbeeld hun betegelde tuin te vervangen voor een groene tuin zodat het water ook bij hen de grond in kan zakken. Voor zulke initiatieven heeft het waterschap subsidies.