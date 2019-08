De 24 uur van Nijmegen: 'Zo trots op wat er uit deze stad komt'

Bands als De Staat of Navarone komen er vandaan, maar ook bijvoorbeeld acteur Chris Tates of programmamaker Sinan Can. Sjanneke Boerland is apetrots op de mensen die zij heeft weten te strikken voor haar theaterweekend 'De 24 uur van Nijmegen' komende zaterdag en zondag. Zij won dit jaar de Sleutel van Nijmegen met haar idee voor een theaterprogramma van, voor en door Nijmegenaren.

Sjanneke heeft flink aan haar programma gewerkt. Aan enthousiasme ontbreekt het haar dan ook niet, hoogstens aan tijd. 'Het zijn dagen van 's morgens vroeg tot diep in de nacht. Ik doe het dan ook bijna alleen. Ik ben er nu een jaar mee bezig waarvan het laatste jaar dagelijks. Als ik het weer zou doen, zou ik eerder beginnen', vertelt ze.

De theatermaakster heeft een dansstudio, maar voor 'De 24 uur van Nijmegen' wilde ze op zoek naar allerlei vormen van theater door mensen die op een of andere manier een link hebben met Nijmegen. 'Ik wil een zo breed mogelijk publiek aanspreken.'

Trots

Zo is er een workshop The Voice of Nijmegen door Pien van Gerven, maar ook een masterclass klassiek ballet door Boris de Leeuw of een workshop televisie-acteren door Stijn Fransen. 'Ik had eigenlijk ook graag nog iets met smartlappen willen doen met Ronnie Ruysdael, maar die kon helaas niet.'

Sjanneke werd naar eigen zeggen aangenaam verrast door al het talent dat op een of andere manier verbonden is met Nijmegen. 'Ik wist bijvoorbeeld niet dat Pieter Roelofs van het Rijksmuseum (voorheen conservator van het Valkhofmuseum, red.) ook een link met Nijmegen had.' Ze is dan ook trots op het programma dat ze heeft samengesteld.

Spannend om sleutel uit handen te geven

Lieke Jordens, die normaal de programmering verzorgt voor de stadsschouwburg, is onder de indruk van Sjanneke. 'Misschien moeten we haar hier wel een baan aanbieden', zegt ze lachend. Voor iemand als Lieke die de dagelijkse programmering verzorgt, is het best spannend om de sleutel van de schouwburg uit handen te geven. 'Maar het brengt heel wat anders.'

Met de verkoop loopt het ook goed. Sjanneke: 'Er zijn inmiddels al zo'n 2000 mensen die aan een of meerdere activiteiten meedoen. Maar ik hoop toch op minimaal 3000 belangstellenden in de schouwburg.'