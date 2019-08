Vernieuwde mountainbikeroutes op meerdere plekken in Gelderland

Tientallen vrijwilligers zijn in Barchem begonnen met de aanleg en vernieuwing van mountainbikeroute 'De Graafschap'. Ook in de omgeving van Nijmegen wordt een nieuwe route aangelegd.

door Lonneke Gerritsen en Maarten Beeks

Al jaren is er niets meer aan de route in de Achterhoek gedaan, maar daar komt nu verandering in. Het had wat voeten in aarde, maar eindelijk kunnen de vrijwilligers aan het werk. Speciaal hiervoor is de Stichting MTB Achterhoek opgericht.

Secretaris Robert van Aalderen is blij dat nu de eerste schop de grond in kan: 'Ja, we moesten met heel veel partijen overleggen en afspraken maken, dus dat kostte heel veel tijd. De MTB-route loopt namelijk bijvoorbeeld over grond van Natuurmonumenten, maar ook over het land van particulieren. Overal moeten vergunningen voor geregeld worden.'

Uitdaging voor MTB'ers, rust voor recreanten

In Nijmegen was het ook een traject van de lange adem. 'Zeg dat wel, we zijn er 2,5 jaar mee bezig geweest', vertelt Alex Peters van stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen. De nieuwe route, die zich grofweg uitspreidt in de driehoek Berg en Dal - Groesbeek - Mook, is volgens Peters niet alleen een stuk uitdagender voor mountainbikers, het moet ook overige recreanten in het gebied meer rust geven. 'Er worden speciale 'singletracks' aangelegd, smalle paadjes van ongeveer een meter breed, die los gekoppeld zijn van bestaande paden.'

Beluister een gesprek met Alex Peters. De tekst gaat daaronder verder.

We kappen geen bomen, daar gaan we juist omheen Robert van Aalderen, stichting MTB Achterhoek

De totale route in de Achterhoek is 100 kilometer lang en loopt door Bronckhorst, Lochem, Berkelland en Zutphen. 'In die 100 kilometer zijn 6 lussen te maken, van 15 tot 25 kilometer.'

Een groot deel van de route bestaat al en wordt nu alleen verbeterd en opgeknapt. Voor het nieuwe deel wordt met behulp van een kleine graafmachine een pad gemaakt. 'We kappen geen bomen hoor, daar gaan we juist omheen. Dat is ook het idee van mountainbiken.'

Wethouder Bert Groot Wesseldijk van de gemeente Lochem is enthousiast over de nieuwe route: 'Wij hebben hier als gemeente ook een deel subsidie voor gegeven omdat we het belangrijk vinden voor recreatie en toerisme in de Achterhoek.' Ook andere gemeenten betalen mee, net als de provincie Gelderland en AchterhoekToerisme.

Routes nog niet klaar

Er is nu ongeveer 200.000 euro beschikbaar maar daar moet ook het onderhoud van gedaan worden. 'Ook dat doen we als vrijwilligers zelf', laat Van Aalderen weten. Eind dit jaar moet alles klaar zijn voor gebruik.

In Nijmegen moeten ze nog iets langer wachten totdat het nieuwe routenetwerk volledig gereed is. 'Dat duurt nog minstens anderhalf jaar. Met een groep vrijwilligers en de hulp van een professioneel routebouwer realiseren we de aanleg.'