Protestacties tegen Arnhemse biomassacentrale van start: 'Het is een ramp voor het klimaat'

Vorige week waarschuwde de partij al: reageert de provincie niet op onze vragen over vergunningen van de biomassacentrale, dan starten wij 23 augustus met een protestactie. De provincie liet volgens de protestgroep niet op tijd van zich horen en daarom worden nu de eerste stappen gezet. Arnhems Peil waarschuwt vrijdag middels een protestbrief alle bedrijven op het industrieterrein voor mogelijke gezondheidsrisico's die de centrale met zich meebrengt.

De organisatie spant later ook een rechtszaak aan tegen de provincie. Er is vooral discussie over de duurzaamheid van biomassacentrales. De centrale gebruikt hout uit een straal van honderd kilometer rond Arnhem als brandstof.

Strijd tegen de centrale

Afvalverwerker Veolia heeft vergunningen voor de bouw van een biomassa-installatie op het IPKW. Samen met andere belangenpartijen Mobilisation for the Environment (MOB) en Werkgroep Behoud Bomen Arnhem, diende Arnhems Peil een verzoek in om die vergunning in te trekken. Besluit de provincie de natuurvergunning in te trekken, dan komt de biomassacentrale er helemaal niet meer.

‘Ramp voor het klimaat’

De protestgroep ontvangt technische ondersteuning van MOB, met als voorzitter Johan Vollenbroek - de Nijmegenaar die met zijn strijd tegen het Nederlandse stikstofbeleid ervoor zorgde dat honderden Gelderse projecten stil kwamen te liggen. ‘De biomassacentrale is een ramp voor het klimaat’, stelt hij. ‘Het kabinet Rutte denkt dat het stoken van hout goed is voor het milieu. Het vergroot echter alleen maar het klimaatprobleem.’

Hij gelooft dat er een ‘substantiële kans’ bestaat dat de vergunning wordt ingetrokken. ‘Trekken ze hem in, dan hoeft er uiteraard geen rechtszaak te komen, maar dan verwacht ik dat Veolia nog wel in hoger beroep gaat tegen de provincie.’

‘Protest is nu te voorbarig’

'Ik vind het knap dat een andere organisatie dat over ons kan zeggen, maar het zou kunnen’, reageert Jan Lenstra, directeur van Veolia, op de uitspraak van Vollenbroek. Verder wil hij niet teveel op de zaken vooruit lopen.

‘Naar mijn mening is het nu nog te voorbarig dat er al wordt geprotesteerd. Als je de huidige installaties vergelijkt met biomassa, dan zetten we juist een aanzienlijke stap vooruit op het gebied van energietransitie. Standpunten van actievoerders kunnen we makkelijk weerleggen’, besluit hij.

‘Het kost tijd’

De provincie is momenteel bezig met het opstellen van een Gelders beleid voor biomassa. Ze geeft aan dat het maatschappelijke debat over deze vorm van energie-opwekking op de politieke agenda staat. Na het zomerreces wordt het dossier verder besproken.

‘We hopen in de week van 2 september te reageren op de actiegroepen’, meldt Rianne Tol, woordvoerder van de provincie. ‘Op dit moment kijken we naar de verzoeken. We willen dit wel zorgvuldig doen en dat kost gewoon even tijd.’

