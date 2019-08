Blauwalg op populaire zwemplekken in Nijmegen en Arnhem

In het water in de uiterwaarden bij Arnhem en Nijmegen is blauwalg aangetroffen. Het zijn populaire zwemplekken, maar mensen doen er daar nu verstandig aan niet het water in de gaan.

In Nijmegen zit de alg in de Spiegelwaal. Dat is de nevengeul tussen Nijmegen en Lent, waar op mooie dagen veel badgasten zitten.

In Arnhem zit de blauwalg in het water in de uiterwaarden bij de John Frostbrug. Dat is voor Arnhemmers een geliefde plek voor verkoeling. Maar dat zit er de komende dagen dus niet in. 'Vermijd contact met het water, zelfs al wordt het nog zo'n heerlijk weer', schrijft de gemeente op Facebook.

Blauwalg is overigens niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren giftig. Contact met de blauwalg kan huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.