Gelreman, de eerste hele triatlon van Gelderland

3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en ruim 42 kilometer hardlopen. Triatlons vinden er genoeg plaats in Nederland, maar een wedstrijd in de hele afstand, wordt sporadisch georganiseerd.

Jaarlijks gebeurt dat op drie plekken in Nederland. In Friesland, Almere en tot voor kort ook in Maastricht, maar de organisatie in Limburg trok de stekker eruit. 'En dat was heel jammer, wat ik had me net ten doel gesteld om de Triple Dutch te halen', vertelt Willeke van der Zand. 'Om de Triple Dutch te halen moet je in één jaar alle drie de Nederlandse triatlons volbrengen', legt ze uit. 'Maar stopte de organisatie in Maastricht er mee.'

Daarop besloot Willeke om met haar partner Gert-Jan ten Pierick zelf maar een triatlon te organiseren. En zo geschiedde. Zaterdag staat ze aan de start van haar 'eigen' triatlon; de Gelreman. 'Het is ook gelijk de eerste hele triatlon in Gelderland'.

Een deelnemer pakt de fiets. Foto: Omroep Gelderland

Naast Willeke doen er nog drie andere vrouwen een gooi naar de Triple Dutch-status. Een eretitel die nog geen enkele vrouw behaalde.

Bekend terrein

Het parcours voor de triatlon was snel geboren. 'Wij trainen zelf altijd al bij de Rijkerswoerdse Plassen, waar we zaterdag van start gaan in het water.'

De triatlon gaat na de zwemsessie op de fiets verder in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. 'Over de dijken en langs de rivieren. Een ronde van 45 kilometer die we vier keer fietsen'. De marathon, als afsluiter van het drieluik, vindt plaats in Park Lingezegen. 'Zes rondjes van 7 kilometer, dus het publiek kan ons meerdere keren voorbij zien lopen.'

Ongeveer 150 deelnemers gaan de barre strijd aan. De snelste triatleet wordt rond 16.00 uur bij de finish verwacht. Om 22.00 uur in de avond moet de laatste deelnemer binnen zijn.