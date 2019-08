Vernieuwde Pleijroute open, verkeersellende in Arnhem voorbij

Update: Storing aan verkeerslichten vertraagt openstelling vernieuwde Pleijroute

De afgelopen week is het asfalt op het traject richting stadion GelreDome vervangen en zijn er twee pechhavens aangelegd. De werkzaamheden zorgden voor lange files in en rondom Arnhem, met name tijdens de avondspits. Het verkeer dat niet over de Pleijroute kon, zocht zijn weg door de binnenstad.

Foto: Omroep Gelderland

Op het hoogtepunt stonden rondom de Gelderse hoofdstad tientallen kilometers file. 'Dit soort spitsen zien we normaal gesproken alleen als het sneeuwt', verzuchtte de ANWB dinsdagavond toen op zowel de A12 als de A50 zo'n 15 kilometer file stond.

Ook de werkdagen daarna was er in en rondom Arnhem sprake van een verkeerschaos in de avondspits.

Werkzaamheden nog niet afgerond

Met de volledige openstelling van de Pleijroute lijkt de verkeersellende voorbij, al zijn de werkzaamheden bij Arnhem nog niet volledig afgerond. 'We moeten het asfalt en de vangrail op de A325 bij knooppunt Ressen nog vervangen, maar daarvan verwachten we aanzienlijk minder overlast', legt projectleider Kees Bleijerveld uit.

De resterende werkzaamheden worden in twee weekeinden 's nachts uitgevoerd: van 6 september tot en met 8 september en van 13 september tot en met 15 september. Tijdens de werkzaamheden is de hoofdrijbaan afgesloten, verkeer kan via de parallelbaan (afslag richting A15 en Bemmel) langs de afsluiting rijden.