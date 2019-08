560 nieuwe woningen in Oost Gelre, ook in leegstaande scholen

Oost Gelre wil 360 extra woningen realiseren, bovenop de 200 die al gebouwd zouden worden. De woningen komen onder andere in de voormalige basisschool in de wijk Hooiland en de Pastoor van Arsschool in Lichtenvoorde. De fietscrossbaan naast de school verhuist om ook plaats te maken voor extra woningen.

De forse toename van het aantal te bouwen woningen naar 560 in de komende jaren is het gevolg van een onderzoek naar de behoefte onder de inwoners. Niet alleen in de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo, maar ook in de kleine kernen. Behalve in de buurtschap Zwolle (bij Groenlo) komen er in Harreveld, Zieuwent, Vragender, Mariënvelde en Lievelde vijftien woningen per kern bij.

'Juiste woning op de juiste plek'

'De conclusies van dit onderzoek liggen in de lijn met de recentere prognoses die een vergelijkbaar beeld laten zien', zegt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. 'We willen jaarlijks monitoren en bouwen naar de actuele behoefte. De juiste woning op de juiste plek. Zodat er voldoende betaalbare, levensloopbestendige en duurzame huur- en koopwoningen zijn voor jongeren, starters en senioren in alle kernen.'

Behalve actuele bouwplannen in Groenlo (Brouwhuizen en Oldenhuis) en Lichtenvoorde (Nieuwmarkt en Dijkstraat) heeft de gemeente leegstaande scholen op het oog als locatie voor woningen. Zoals de voormalige basisschool in de wijk Hooiland in Lichtenvoorde. In Lichtenvoorde komt een nieuw IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) waarin meerdere scholen onderdak in krijgen.

Fietscrossclub

'Leegstaande scholen zijn leegstaand vastgoed en die kunnen we omturnen naar woningen of wijkjes', zegt Porskamp. 'In het onderzoek is ook de Pastoor van Arsschool meegenomen, evenals de BMX-baan die ernaast ligt. We zijn met de fietscrossclub al langer in gesprek over een nieuwe baan elders. Dan ontstaat daar een ruimte waar aardig wat woningen kunnen worden neergezet. Dat kunnen extra huurwoningen zijn, in combinatie met ProWonen (wooncorporatie, red.). En mogelijk gaan we de koopmarkt op met vrije kavels.'

Voor de kleine kernen is er overleg gevoerd met de diverse dorpsbelangenorganisaties en een visie opgesteld. 'En we gaan de markt uitnodigen', zegt de wethouder, doelend op projectontwikkelaars en bouwondernemingen. 'De marktpartij met de beste plannen voor een een doelgroep mag de woningen realiseren.'

