Winkeloverval in Tiel, verdachte (44) na korte zoektocht opgepakt

Een winkel van Bruna in Tiel is vrijdagmiddag overvallen. De politie heeft na een korte zoektocht een 44-jarige inwoner van Tiel aangehouden.

De overval vond rond 12.30 uur plaats in het winkelcentrum Kwadrant aan de Nieuwe Tielseweg. Het is niet bekend of er iets buit is gemaakt. De politie laat zegt dat er bij de beroving mogelijk is gedreigd met geweld.

Burgernet

Er werd met meerdere eenheden in de omgeving gezocht naar de mogelijke dader. Via Burgernet werd een oproep verspreid uit te kijken naar een lange, blanke of lichtgetinte man met een hoedje en bril. Hij heeft tatoeages, waaronder op zijn keel.

Het winkelcentrum is gewoon geopend voor het publiek.