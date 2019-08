Winkelend publiek in Tiel kan binnenkort weer pinnen

Het winkelend publiek in Tiel kan binnenkort weer wat makkelijker beschikken over cash. Er komt een geldkiosk met pinautomaat bij parkeerplaats Oude Haven aan het begin van winkelstraat de Voorstad in Tiel. De Rabobank heeft in overleg met de gemeente een vergunning aangevraagd om hier zo'n gebouwtje met een geldautomaat te plaatsen.

door Menno Provoost

Er waren al weinig geldautomaten in Tiel en ook de openbaar toegankelijke automaten op het Plein en in de Waterstraat verdwenen de afgelopen tijd . Alleen in de winkel van Hema is nog een geldautomaat. De Rabobank heeft met de gemeente Tiel besproken wat een goede locatie is voor de nieuwe automaat. Bezwaar tegen de verleende vergunning is nog wel mogelijk.

'Je ploft hem niet zomaar'

Naast het afgenomen gebruik speelt de angst voor plofkraken daarbij een rol. 'Zo'n geldkiosk is een unit die je makkelijk tijdelijk of voor langere tijd ergens neer kunt zetten', vertelt een woordvoerder van de Rabobank. 'Hij staat los van andere bebouwing en je ploft hem niet zomaar.' De vergunning in Tiel is aangevraagd voor tien jaar.

Met de plaatsing sorteert de bank voor op de omschakeling van de drie grote banken in Nederland naar één systeem: Geldmaat. De eigen pinautomaten in winkelcentra en kantoren worden langzaamaan vervangen door dit nieuwe gezamenlijke systeem.

Rabobank verhuist

Een reden voor de Rabobank in Tiel om nu de kiosk te plaatsen, is dat de bank het kantoor aan de Stationsstraat gaat verlaten. De pinautomaat hier zal dus ook verdwijnen. De bank zoekt nog naar een kleiner, 'full-service' kantoor in het centrum van Tiel.