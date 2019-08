Tannane werkt aan fitheid bij Vitesse: 'Het heeft zijn tijd nodig'

Tannane maakte dit seizoen nog geen wedstrijd vol. En dat knaagt best aan de middenvelder. 'Het was een tijdje heel zwaar voor mij. Ik moest hard trainen om weer topfit te worden.'

Tekst gaat verder na de video:

'Het heeft zijn tijd nodig'

De afgelopen weken speelde hij steeds wat meer minuten. 'Ik begon met 65 minuten tegen Ajax en zit nu op 83 minuten (tegen PEC, red.). Ik weet niet wanneer ik een wedstrijd vol kan maken, maar het gaat de goede kant op. Het heeft nog even zijn tijd nodig.'

De geboren Marokkaan zegt zelf ook nog niet op zijn maximale niveau te zitten. 'Ik zit nu op ongeveer 75 procent. Nog lang niet op honderd procent, maar ik voel mezelf wel steeds fitter worden.'

Slutskiy bezorgd over Musonda

Een andere speler met fitheidsproblemen is Charly Musonda. De Belg stapte vrijdag met knieklachten uit de training. En dat zorgde weer voor een bezorgde Leonid Slutskiy. 'Ik ben altijd bezorgd over de knie van Musonda. Soms traint hij alles mee en soms stapt hij eruit. Dat is normaal. Het is gelukkig niets nieuws, geen verrassing.'

'Maar natuurlijk wil ik hem wel gebruiken. Al is dat wel moeilijk nu, morgen zal ook niet optimaal zijn als we op kunstgras spelen. Ik zal met hem en de doktoren bespreken of ik hem zal meenemen naar Almelo.'

'Matige start Heracles is een voordeel'

Tegen Heracles kan Vitesse de koppositie pakken in de eredivisie. En dat is goed mogelijk, want de Almeloërs zijn matig gestart aan de competitie met één punt uit drie wedstrijden. 'Het is voor ons een voordeel dat het daar niet zo goed draait', vertelt Tannane.

'Niet juichen'

En dus hoopt de middenvelder zelf nog een extra tikje uit te delen aan zijn voormalige ploeg. 'Ja, als ik de kans krijg om te scoren zal ik dat doen. Maar het juichen zal ik achterwege laten. Ik heb nog heel veel contacten daar en heb veel te danken aan Heracles. Ik zal uit respect niet juichen.'