Voormalig NEC-voorzitter en burgemeester Bergamin overleden

Bergamin was burgemeester van Bemmel van 1985 tot de fusie tot gemeente Lingewaard in 2001. Daarvoor was hij wethouder in Nijmegen en gedeputeerde in de provincie Gelderland.

Europese Verkiezingen

Hij had ook de Zwitserse nationaliteit. In 1989 baarde hij opzien door als burgemeester van Bemmel de uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen van donderdag 15 juni direct bekend te maken en niet te wachten tot de daaropvolgende zondag. Het kwam hem op een onderzoek te staan, maar volgens justitie had Bergamin zich niet schuldig gemaakt aan schending van het ambtsgeheim.

Bergamin was voorzitter van de Nijmeegse voetbalclub van 1981 tot 1987. De club degradeerde in die periode twee keer, maar haalde ook de bekerfinale in 1983 die werd verloren van Ajax. Als verliezend bekerfinalist mocht NEC toen ook Europees voetbal spelen en was Barcelona de tegenstander. In De Goffert kwam NEC met 2-0 voor, maar werd het uiteindelijk 2-3.

Minuut stilte

De Nijmeegse club zal volgende vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Telstar een minuut stilte houden ter nagedachtenis aan de oud-voorzitter. Ook wordt er met rouwbanden gespeeld.