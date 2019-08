Mike Snoei: 'Opstelling? Daar doen we niet moeilijk over'

Nu publiekslieveling Youssef El Jebli vertrekt naar Saudi-Arabië, komen er voor Nijland ineens weer kansen op speeltijd. De voormalig speler van onder meer PSV en PEC Zwolle is enorm getergd na twee fikse teleurstellingen.

'Toen er met El Jebli niet werd doorgepakt, heb ik Stef ook eerlijk gezegd dat ik voor Youssef zou kiezen. Dat vond hij niet leuk. En dat is logisch. Maar Stef is gebrand iets te laten zien', weet Snoei.

Bekijk hier het interview met Mike Snoei. Tekst gaat door onder de video.

Veranderlijk

Nijland zat zowel tegen Cambuur als MVV negentig minuten op de bank. Nu mag hij ineens beginnen. 'Zo snel kan het gaan. Niets zo veranderlijk als het voetbal. Het was heel teleurstellend, omdat je er zo veel voor doet en laat. Het maalde begin deze week nog behoorlijk, maar ik had het een gesprek met de trainer en daarna ging de focus weer op voetbal. Je ziet ineens weer dat je kan gaan spelen. Ja, ik ben getergd om het te laten zien.'

'Bloedserieus'

De Graafschap ontvangt vanavond op de eigen Vijverberg het FC Volendam van Wim Jonk. 'Die ploeg nemen we bloedserieus. Zeker als je ze aan de bal laat is het een lastig team dat verzorgd voetbal speelt. Het is niet zo dat we dat varkentje wel even zullen wassen.'

'Geweldige selectie'

De twee overwinningen hebben de selectie goed gedaan. Hoewel het spel nog weinig sprankelend is en vooral degelijk, is het vertrouwen volgens Snoei groot. 'We hebben ook een geweldige selectie en prima spelers die klaar staan en ook zouden kunnen starten zoals een Roland Baas en Jasper van Heertum.'

Volgende stap

Nijland: 'We hebben een aanvallende ploeg staan en zo willen we ook spelen. Dominant zijn aan de bal, die rol wil ik ook op me nemen. Iedereen weet ook dat daar mijn kwaliteiten liggen. We willen tegen Volendam de volgende stap gaan zetten.'

Misverstanden

Over de opstelling deed Snoei dit keer niet ingewikkeld na de laatste training waar de coach vrijwel direct begon met een groot partijspel. Jordy Thomassen en Nijland gaan spelen, Javier Vet begint op de bank en El Jebli zit vrijdag al niet meer bij de selectie. 'Zoals we trainden, dat is de ploeg die gaat starten. Daar doe ik ook niet moeilijk over. Ik begrijp ook al die misverstanden niet', reageerde Snoei.