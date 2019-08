Zeventien 'geldezels' aangehouden, buit 80.000 euro

Het gaat om zogenoemde 'geldezels', in de leeftijd van 16 tot 72 jaar. Er zou meer dan 80.000 euro zijn buitgemaakt door de criminelen, die nog niet zijn opgepakt.

Dader doet zich voor als een bekende

De politie laat weten dat bij deze vorm van fraude, de dader zich voor doet als een bekende en wordt het slachtoffer gevraagd geld over te maken. De dader doet zich bijvoorbeeld voor als een zoon of dochter die de telefoon is kwijtgeraakt en daarom een nieuw nummer heeft. Vaak is het WhatsApp-profiel voorzien van een foto van de dochter of zoon, die van Facebook is gehaald.

Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een Tikkie of een link. In werkelijkheid is het een nummer van iemand die zijn of haar rekening ter beschikking stelt. Op 18 december moeten de verdachten zich voor de politierechter verantwoorden.