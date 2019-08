Bijzondere hittegolf op komst, hitteplan afgekondigd

Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte, de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. De waarschuwing is vanaf zaterdag van kracht. Het vorige hitteplan liep van 23 tot en met 28 juli.

Volop zon

In Gelderland is nu al sprake van zonnig zomerweer met hoge temperaturen, zegt weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup. Er is wat sluierbewolking, maar de zon schijnt volop en het wordt vrijdag 25 tot 28 graden in Gelderland.

Dat het zo warm blijft, komt door het hogedrukgebied dat boven de provincie blijft liggen. 'De komende dagen blijft het stralend weer', zegt Van Gendt. 'In het weekend volop zonneschijn en zelfs nog iets warmer dan vandaag.'

Zaterdag loopt de temperatuur in Gelderland op tot 29 graden, een dag later gevolgd door 'een tropische 30 graden'. Maandag en dinsdag kan het volgens haar zelfs nog een graadje warmer worden.

Unieke hittegolf

Met zoveel 'dertigers' in de verwachting, is er een reële kans op een hittegolf. 'We hebben nog nooit eerder zo laat in het seizoen een hittegolf gehad. Dus als we nu tot een hittegolf komen is dat best wel bijzonder', aldus Van Gendt. In 2001 was het van 22 tot 26 augustus tropisch warm.

