Roep om asfalt in Heumen: 'Op puin kun je niet skeeleren'

Skeelerfanaat Jan de Bruin trekt overmoedig zijn skeelers aan en toont hoe het er nu aan toe gaat. 'Dit rolt echt niet. Dus een gladde asfaltlaag zou top zijn, want dit is benen breken.'

Baan zelf aangelegd

Skeeleren op deze baan is onmogelijk, terwijl de contouren van de baan er zo veelbelovend uitzien. Met vereende krachten hebben de vrijwilligers van de Skeeler en Natuurijsvereniging Heumen (SNH) de baan in 2009 aangelegd. De grond hadden ze van de gemeente gekregen en het puin kregen ze van een bevriende relatie.

In de winter kan er dan ook prachtig geschaatst worden op de baan die, eenmaal bespoten en bevroren, druk bezocht wordt. Maar de prachtige bochten liggen er voor niets in de zomer. De puinlaag die dient als ondergrond voor het asfalt, ligt er verloren en door onkruid overwoekerd bij.

De contouren van de skeelerbaan liggen er, nu alleen nog het asfalt. Foto: Omroep Gelderland

Skeelervereniging geeft baan terug aan gemeente

De skeelervereniging gelooft er inmiddels niet meer in en wil de baan teruggeven aan de gemeente. Maar Heumen stelt wel als eis dat de grond dan weer opgeleverd wordt zoals die was, dus zonder puin. Dat kost tienduizenden euro's en die heeft de vereniging - inmiddels in ledental gehalveerd - niet meer.

Jan de Bruin redeneert dat het schoonmaken van het terrein voor rekening van de gemeente komt en vindt dat Heumen het geld dan net zo goed kan uitgeven aan een fatsoenlijke asfaltlaag. Die baan kan dan door iedereen gebruikt worden.

Buurtgenoten sluiten zich bij die wens aan en vragen direct om het voetbalveldje in het midden van de baan dan ook te voorzien van kunstgras. Want volgens moeder Tamara van Ooijen verandert het veldje nu regelmatig in 'een soort woestijn'.

Maar wethouder Maarten Schoenaker (Sport) trekt niet zo makkelijk de portemonnee, omdat skeeleren niet behoort tot de breedtesport waarin Heumen wil investeren. Volgens De Bruin is er genoeg geld bij de gemeente. 'Twee jaar geleden werd er nog ruim 50.000 euro uitgegeven aan de kunstijsbaan bij het Winterfestijn dat slechts drie weken duurde', zegt hij.

Wethouder: ga maar naar gemeenteraad

Schoenaker geeft toe dat het Winterfestijn 'aardig wat' heeft gekost en kondigt ook voor dit jaar weer een prijzige editie van het Winterfestijn aan. 'De raad is daar de grote aanjager voor, want we voeren dat op verzoek van de raad uit. Dus ja, daar is geld voor.' Moeten de skeelerfanaten zich dan maar richten tot de gemeenteraad van Heumen? 'Ik denk dat dat een heel goed idee is.'

Volgende maand praten de wethouder en de skeelervereniging over een oplossing.