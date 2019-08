Op zoek naar Arnhemmers die in de oorlog de stad niet hebben verlaten

Ruim 90.000 inwoners van Arnhem en nog velen tienduizenden uit de omliggende regio kregen exact 75 jaar geleden op zondag 24 september 1944 het bevel hun geliefde stad te verlaten. Na alle ellende waar ze al ruim 4 jaar in zaten kwam deze hel er nog eens overheen.

55.000 van deze inwoners liepen of fietsten langs het Sonsbeek park op weg naar het Noorden waar ze 9 maanden lang leefden bij vrienden, kennissen, maar ook bij vreemden. De mensen hadden veel honger en andere problemen. Het is haast niet voor te stellen dat dit pas zo kort geleden is.

Maar er waren ook enkele rasechte en eigenwijze Arnhemmers die niet gingen. Ze konden om welke reden dan ook, hun geliefde stad en huis niet achter laten. Met alle risico’s van dien. Want blijven in de verlaten spookstad kon je dood betekenen als je betrapt werd. Ze doken onder in schuilkelders, of dubbelwandige zolders of in schuren of andere schuilplekken. Negen maanden lang dwaalden ze van plek naar plek, want te lang op 1 plek verblijven vergrootte de kans dat je betrapt werd. Veel van hen werden helaas ook gearresteerd en bekochten het met strafkampen of zelfs de dood. Negen maanden later toen de oorlog was afgelopen kregen ze niks mee van de bevrijding. Geen feest, niets. Als klap op de vuurpijl werden ze door de Arnhemmers die terugkwamen veelal onterecht beticht van het feit dat ze waren gebleven omdat ze heulden met de Duitsers. Waarom zou je anders blijven? Dat was de kort door de bocht conclusie.

Wat bezielde deze mensen, waren het helden? Waren het Arnhemmers met zoveel liefde voor hun stad dat ze eigenlijk de Arnhemmer der Arnhemmer waren? Waarom namen ze zulke grote risico’s voor henzelf en hun kinderen die ze vaak ook bij zich hielden?

Naar deze verhalen is organisator van Park Open, Robin Hagen, op zoek. De verhalen krijgen een plek tijdens de Airborne Editie "Forgotten Stories of Arnhem"

Kent u of bent u een Arnhemmer die in tijden van de oorlog in de stad verbleef? Laat hieronder uw reactie achter.

De Airborne Editie ‘’Forgotten stories of Arnhem, wordt in een indrukwekkend totaal schouwspel. De muziek zal spreken zoals het altijd doet op Park Open. Een evenement dat altijd van Arnhemmers voor Arnhemmers is en zal blijven. Het wordt een emotionele soms ook serieuze dag. Maar de muziek gaat spreken en muziek zorgt altijd ook voor verlichting en blijdschap. De invloed van de oorlog, de slag, de evacuaties is na 75 jaar nog steeds voelbaar en ook tastbaar aanwezig. Het is misschien wel tekenend voor de mentaliteit van de Arnhemmers die vaak ‘’nuilers’’ genoemd worden. Generaties lang blijft die dat ook zo dat staat vast. Maar de Park Open Airborne editie gaat via muziek weer wat meer verhalen vertellen waardoor langzaam die invloed minder wordt.