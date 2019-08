Wilt u ondersteuning bieden aan ernstig zieke mensen en hun familie?

Thuis sterven, in alle rust en met je dierbaren dicht bij je, dat moet toch voor iedereen mogelijk zijn? Helaas is de realiteit vaak anders. Een stervende thuis verzorgen is erg zwaar. Er is immers 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp nodig. Dit is voor familieleden zowel geestelijk als lichamelijk een belasting. Betaalde hulp inschakelen is in veel gevallen niet mogelijk.

In deze zware periode wil stichting HEST (Hulpgroep Ernstig zieken en Stervenden Thuis) hulp bieden en families ondersteunen bij de zorg voor hun dierbaren. Vrijwilligers van stichting HEST waken bij de patiënt terwijl de mantelzorger slaapt.

Vrijwilligers van stichting HEST zijn met name in de nachturen, aanwezig. Zij waken over de terminale patiënt en kunnen hulp bieden waar nodig. Familie die eventueel aanwezig is, heeft zo de gelegenheid om voldoende nachtrust te krijgen om overdag weer de zorg op te kunnen pakken. Aansturing en overleg gebeurt vanuit de thuiszorg.

Wilt u van betekenis zijn voor mensen in hun laatste levensfase en de mantelzorgers ondersteunen? Kijk voor informatie op deze website.



