'Dit voelt zó oneerlijk', rolstoeltennisster Marjolein Buis gedwongen te stoppen met haar sport

Rolstoeltennisster Marjolein Buis uit Beuningen moet na de Paralympisch Spelen in Tokyo volgend jaar gedwongen stoppen met haar sport. Door een verandering in de regelgeving is er geen plek meer in de internationale wedstrijdsport voor de handicap van Buis. Per 1 januari 2021 is ze van alle internationale toernooien uitgesloten. 'Dit voelt zó oneerlijk', zegt de tennisster die al jaren aan de internationale top speelt en al tal van prijzen won.

Het Internationale Paralympisch Comité (IPC) heeft besloten om voor alle 27 paralympische sporten een handicap classificatie handboek op te stellen. Hierin staan tien categorieën van aandoeningen waar handicaps onder kunnen vallen. Dit gaat bijvoorbeeld om visuele beperkingen, spieraandoeningen of aandoeningen aan het zenuwstelsel. De bindweefselziekte die Buis heeft is echter nergens onder te kwalificeren, terwijl zowel haar spierkracht als aansturing van de spieren ernstig is aangetast en ze zonder rolstoel maar drie of vier stappen kan zetten.

'Niemand kan het me uitleggen'

Het is bijzonder frustrerend voor Buis dat de IPC de nieuwe classificatie gaat toepassen, maar ook dat de Internationale Tennis Federatie de nieuwe regelgeving over gaat nemen. 'Daardoor houdt alles op', zegt Buis. 'Het is héél, héél jammer. En het rare is dat niemand het me kan uitleggen. Zelfs van de IPC zelf kunnen ze dat niet. Hoe kan het dat ik jarenlang op internationaal topniveau heb gespeeld en dat ik nu word uitgesloten, terwijl ik gehandicapter ben dan bijna iedere andere tennisser. En daar twijfelt ook niemand aan. Het is echt ongelofelijk!'

De nieuwe regelgeving hing al een tijdje in de lucht en bij sommige paralympische sporten is het ook nu al van toepassing. Buis heeft het afgelopen jaar dan ook al met meerdere topsporters van over de hele wereld gesproken die tegen hetzelfde probleem aanliepen. Ze had gehoopt dat het niet zover zou komen, maar nu is dan ook het tennis aan de beurt.

'Ongevraagde afscheidsronde'

Buis: 'Ik zou het na de Paralympische Spelen van 2020 waarschijnlijk sowieso wel wat rustiger aan gaan doen. Maar van helemáál stoppen was nog geen sprake. Nu ga ik een heel ander jaar tegemoet. Bij ieder toernooi waar ik nu kom is het de laatste keer. Het wordt een ongevraagde afscheidsronde. Ik kan niet zelf kiezen wanneer ik stop, dat voelt heel oneerlijk.'

Buis is de Nederlandse tennisbond nog wel heel dankbaar: 'Zij hebben zich er hard voor gemaakt dat deze nieuwe regels niet al vòòr de paralympics van Tokyo zijn ingegaan, want daar was zelfs ook nog sprake van. Dat was natuurlijk helemaal te gek voor woorden geweest dat iemand in de aanloop naar de spelen zijn sport wordt ontzegd, terwijl je je voorbereid en er helemaal voor leeft en ook kosten maakt. Gelukkig is dat nu niet gebeurd en dat is echt aan de Nederlandse bond te danken.'

Deelname aan de paralympics

Overigens is Marjolein Buis nog niet zeker van deelname aan de Paralympische Spelen in Tokyo. Volgend jaar wordt de selectie pas definitief, maar er is niemand die er aan twijfelt dat Buis voor Nederland gaat uitkomen op de spelen. Ze wil deelnemen in het dubbelspel en in het enkelspel.