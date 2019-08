'Dit is een blijvertje', in hardloopoutfit met de Veluwse stoomtrein

Doesburger Pieter Taai heeft wel vaker hardloopevenementen georganiseerd, maar nog niet eerder eentje waar een stoomtrein aan te pas kwam. 'De deelnemers vinden het heel erg leuk, ik krijg veel enthousiaste reacties.' Dat blijkt ook uit het aantal deelnemers: honderden mensen reserveerden een plekje waardoor de trail al een tijdje uitverkocht is.

Hitteprotocol

Taai heeft vier hardlooproutes uitgezet van 10, 15, 25 en 42 kilometer. Vanwege de hitte zijn er extra watertappunten neergezet, en zijn de lopers van de langste afstanden verplicht om extra water mee te nemen in een rugzak.

Toch zijn niet alle lopers erop gebrand om tot het uiterste te gaan. 'Er zitten ook wat langzame lopers tussen. Dat is ook het idee van een trailrun, genieten van de natuur, misschien tussendoor een foto maken. Het is geen competitie.'

Steef van Leeuwen is een van de deelnemers. 'Je boemelt lekker door het landschap, waar je later weer door teruggaat. Dat is uniek', zegt hij enthousiast. 'Het weer is iedere keer anders, het parcours is iedere keer anders. Je ontmoet iedere keer weer nieuwe mensen, met wie het heel leuk is om kennis te maken. Het is altijd een feestje.'

Foto: Omroep Gelderland

Ontspanning

De stoomtrein, die normaal gesproken als toeristische attractie van Dieren naar Apeldoorn rijdt, is voor de gelegenheid helemaal afgehuurd voor de lopers. Vanaf het station in Eerbeek lopen de deelnemers de kortere afstanden, en vanaf Beekbergen lopen de renners de langere afstanden. Na de trailrun door de natuur is het tijd voor ontspanning bij terugkomst in Dieren. 'Er is een lokale bierbrouwer, een barbecue. En tijd om te ontspannen', aldus Taai.

De kans is groot dat de stoomtrein er ook volgend jaar weer bij is. 'Dit is wel een blijvertje, gezien de reacties en de hoeveelheid mensen die we moesten teleurstellen omdat ze zich niet meer konden inschrijven.'