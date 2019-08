Shirtverkoop De Graafschap beter dan ooit

'We hebben nu al ongeveer het dubbele aantal shirts verkocht in vergelijking met vorig jaar, een eredivisieseizoen', vertelt supporterscoördinator Dennis van Amerongen, vanaf deze jaargang verantwoordelijk voor de merchandising. In totaal zijn dit seizoen tot nu toe een duizendtal shirts verkocht, Volgens hem overstijgt dat aantal de huidige recordjaargang met het D’ran-shirt (2011/2012, red.). De Graafschap speelt dit jaar voor het eerst sinds de jaren ’90 weer in een shirt van Hummel, waarbij de club zelf keuze had over het ontwerp van het tenue.



De verkoop van het aantal thuis- en uitshirts is nagenoeg gelijk, ook dat is bijzonder: 'Je hoort van veel supporters dat het uitshirt echt een bindmiddel is. Die Achterhoekse vlag zie je overal hangen, dus dat is goed gekozen en past ontzettend goed bij onze club', vindt de supporterscoördinator. De gangbare maten van het uitshirt zijn inmiddels uitverkocht. 'We hebben in allerijl weer een nieuwe bestelling gedaan, maar dat gaat wel weer een paar weken duren', zegt Van Amerongen.



Shirt in Achterhoekse winkels

Waar de shirtverkoop nu slechts op het stadion mogelijk is, is het binnenkort verkrijgbaar in de hele regio. Er zijn afspraken gemaakt met sportzaken in onder meer Doetinchem, Lichtenvoorde en Winterswijk om de kleding van De Graafschap ook daar te verkopen. Daarnaast wil de club voor de feestdagen zelf de nieuwe webshop online zetten.