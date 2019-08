Werk aan riolering in Passewaaij Tiel

Voor het beheren en onderhouden van de hoofdriolering moeten rioolstrengen elke tien jaar gereinigd en geïnspecteerd worden. Een rioolstreng is de rioolleiding tussen twee rioolputten. Vanaf 28 augustus start een aannemer met deze klus in Passewaaij Noord (ten noorden van de Prof. P.H. Buismanlaan/Waaierpad/Akelei) in de gemeente Tiel. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.

Alle aanwonenden krijgen een brief van de aannemer. Deze brief krijgen ze een paar dagen voordat de aannemer in hun straat aan het werk gaat. Het reinigen kan namelijk stank- of wateroverlast veroorzaken in de woning. Door luchtdrukverschillen kunnen de sifons in de woningen leeg gezogen worden. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de woningen en het gemeentelijke riool. Zodra bewoners het toilet doorspoelen en de kranen even laten lopen, is de rioollucht snel verdwenen.

Omdat de aannemer werkt met water onder hoge druk, krijgen bewoners het advies om de toiletdeksel naar beneden te doen en te verzwaren.