Hopla! en daar is Horsa nummer twee in de gemeente Renkum

Leden van de Airborne-commissie van Golfclub Heelsum bouwen aan een replica van een Horsa zweefvliegtuig en gaan de namaak-glider plaatsen op hun terrein tijdens de herdenking van Operatie Market Garden. Het object bestaat uit stalen buizen bespannen met zeildoek en is daarmee de tweede Horsa in de gemeente Renkum. Bij het Airborne Monument in Oosterbeek zijn al volop voorbereidingen gaande voor plaatsing van een andere, meer authentieke Horsa-zwever.

De initiatiefnemer van het Horsa-project in Oosterbeek, Richard Westmaas, is een een beetje verbaasd dat de golfclub hun zweefvliegtuig gelijktijdig gaat bouwen. 'Op zich een mooi initiatief, maar zo wordt het wel meer van hetzelfde', aldus Westmaas, die het project van Heelsum niet als een goede replica beschouwt. De uit Engeland afkomstige glider van Oosterbeek bestaat uit originele (onder)delen en de Heelsum-variant wordt gemaakt van buizen en zeildoek en kan zo weer uit elkaar worden gehaald.

De plek op de golfbaan waar de Horsa komt te staan - Montage Airborne Commissie Golfclub Heelsum/Google maps

Glider ook eerbetoon aan 100-jarige veteraan

De golfclub gaat hun Horsa op een plek op de golfbaan zetten waar in de oorlog ook het zweefvliegtuig van veteraan Tom Hicks is geland. Hicks, nu 100, zal in het Airborne-weekend zoals ieder jaar prijzen uitreiken bij een golftoernooi ter plekke. Hij krijgt een herdenkingsteken op de golfbaan waar ook alle 28 gliders die er neerkwamen en hun inzittenden met een naambordje worden herdacht. Beide Horsa-mannen denken eind augustus te beginnen met het plaatsen van de 'toestellen'. De bouwers in Heelsum spreken van een spanwijdte van 25 meter en een staartroer van 5 meter hoog. Bij de Oosterbeekse Horsa wordt één vleugel niet gemonteerd omdat het anders niet in de enorme tent past op het plantsoen bij het oorlogsmonument.

Heelsum-variant meer het silhouet van het zweefvliegtuig

De golfclub, die nauw samenwerkt met het dichtbij gelegen Glidermuseum in Wolfheze noemt de Heelsum-Horsa een 'silhouet' dat meer een indruk moet geven van het enorme formaat van de toestellen en bezoekers kunnen er dan ook niet in. Peter Bodewes is bij de golfclub de trekker van het project en hij denkt dat de replica misschien wel een paar jaar kan blijven liggen als het de clubleden en bezoekers bevalt. De golfclub en sponsoren betalen de bouw van het zweefvliegtuig, 'maar misschien gaat mijn vakantiegeld er ook wel aan' zo vreest Bodewes. Naar verwachting is de silhouet-replica te zien vanaf 20 of 21 september. Gemeente Renkum is blij met alle aandacht voor het verhaal van de gliders en hun piloten tijdens de Slag om Arnhem en denkt dat de tweede Horsa daaraan bijdraagt.

