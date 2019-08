Onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten

'We zouden graag deze arbeidsmigranten over verschillende dorpen verspreiden en huisvesten nabij de kernen', zegt wethouder Walter Gerritsen. 'We willen geen containercomplex maken op een industrieterrein, zodat ze daar kunnen wonen. Ze moeten bij de maatschappij worden betrokken.' Zo is het Heuveltje in Beek volgens Montferland nog steeds in beeld als locatie. Hoewel de gemeente geen exacte cijfers heeft, merkt de wethouder wel dat een groot deel van de bevolking in Zeddam arbeidsmigrant is. 'In Zeddam zien we een clustering van arbeidsmigranten in hotelfaciliteiten, maar ook in woningen. Een snellere uitbreiding willen we op dit moment niet, maar we kijken eerst naar meer draagvlak en spreiding over de verschillende kernen', aldus Gerritsen.



In totaal wordt op dit moment acht procent van de banen in de Liemers ingevuld door arbeidsmigranten. Volgens Montferland heeft dat te maken met gunstige economische tijden en het gaat om banen die snel weer verdwijnen als het minder gaat. 'Acht procent is dan een hoog aantal, maar ze houden wel onze economie draaiende en daar ben ik wel blij mee', zegt Gerritsen. Binnenkort gaat de raad in gesprek over de uitgangspunten voor het huisvesten van arbeidsmigranten, waarna een beleid ontstaat. 'Dan is het helder voor onze inwoners en investeerders wat de kaders zijn in Montferland', aldus Gerritsen.