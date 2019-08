Het is puzzelen voor de volgauto's van de Ballonfiësta

door Wim van Amerongen

De volgauto's staan kriskras door elkaar op de opstartplaats. Het ziet eruit als een chaos en dat is het volgens chauffeur Herrald Jansen van Van Manen eigenlijk ook. 'Hier is het nog even passen en meten, maar als straks de ballonnen de lucht in zijn en zich verspreiden valt het gelukkig nog mee.'

Foto: Omroep Gelderland

Voordat het zover is moet de ballon eerst worden klaargemaakt door het team. Als deze eenmaal is opgestegen begint het avontuur. 'Soms is het aan de grond leuker dan in de ballon', vertelt Jansen. 'Je bent eerst als een hecht team bezig om de ballon klaar te maken en daarna is het maar afwachten waar je terecht komt', legt hij uit.

Puzzelen

Op rustige dagen heeft Jansen via de radio contact met de piloot van de ballon. 'Hij vertelt welke richting ze op varen. Er is niets zo verraderlijk als de windrichting.' Maar nu er een dertigtal ballonnen in de lucht hangt is het lastig om contact te krijgen. 'Dus we doen het nu puur op het oog.'

En dat is puzzelen geblazen. Want waar de ballon in een rechte lijn kan varen, heeft de volgauto te maken met de doorgaande weg, nieuwsgierige mensen die een kijkje bij de landing willen nemen en omleidingen. 'Zeker nu is het ontzettend druk met mensen die me achtervolgen om bij de ballon te kijken', merkt Jansen.

Boer

De piloot vindt net buiten Voorthuizen een weiland waar hij veilig kan landen. 'We spreken altijd netjes met de boer af of we kunnen landen of niet. Als bedankje krijgt hij altijd een cadeau van ons. Dit keer een boerenpakket met eten en lekkernijen', legt Jansen uit.

Foto: Michael Manten

De boer waar de ballon geland is, is inmiddels wel wat gewend. 'Ongeveer één à twee keer per jaar landt er een ballon in mijn weiland', legt hij uit. 'Maar nu is het natuurlijk wel drukker. Dit is de derde al vanavond.'

Opruimen

Nadat de boer bedankt is, zit er voor de crew niks anders op dan de ballon weer netjes op te ruimen. 'Dat gaat gelukkig vrij snel, hoor', vertelt Jansen. 'We zijn er ongeveer een half uurtje mee bezig. Dan zijn we nog precies op tijd om de verlichte ballonnen in Barneveld te kunnen zien.'

