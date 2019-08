Voorzitter De Graafschap reageert: 'Ik wil niet tornen aan onze openheid'

De Graafschap was tot deze week een unieke club als het ging om wat media allemaal mogen doen rondom trainingen. Daar heeft de trainer nu het mes ingezet. Voorzitter Mos is er niet zo gelukkig mee. 'We moeten niet zo moeilijk doen.'

door Richard van der Made

Voortaan mogen camera's tijdens trainingen alleen nog maar de warming-up en een positiespelletje filmen. Interviews zijn in tegenstelling tot in het verleden alleen nog maar toegestaan op de dag voor de wedstrijd.

Bijna alle clubs in het profvoetbal, zeker in de eredivisie, werken tegenwoordig op deze manier. De Graafschap nam een uitzonderingspositie in. Spelers en trainers waren altijd beschikbaar en dat zorgde ook voor veel positieve geluiden rondom de club van de Superboeren.

Gedoe

Nu Mike Snoei vorige week tegenover Omroep Gelderland uit zijn slof schoot over het bekendmaken op tv van een tactische wijziging in de opstelling, is het beleid voor de media aangescherpt. Voorzitter Martin Mos, al jaren een groot voorstander van openheid en transparantie, moet er een beetje om lachen. 'Ik vind het een beetje gedoe allemaal. Waarom moet je zo moeilijk doen?'

De markante voorzitter van De Graafschap hoorde Snoei in het spraakmakende interview ook reageren op een vraag over besloten trainingen. Zo ver zal het vrijwel zeker niet komen bij De Graafschap. 'Dat zei hij ook goed in jullie gesprek. Snoei vertelde dat De Graafschap daar niet de club naar is en dat is ook zo. Wij moeten en willen open zijn.'

Club van het volk

Dat Snoei de tegenstander niet wijzer wil maken en het filmen van (tactische) trainingen in de ban doet, accepteert Mos met frisse tegenzin. Maar echt begrijpen doet hij het niet. 'Ik ga het hier nog wel over hebben in de raad van commissarissen. Wij zijn van het volk en iedereen moet vrij toegang hebben. Ook de media in wat ze willen doen. Ik wil helemaal niet tornen aan onze openheid. Dat je als journalist met een trainer bepaalde afspraken ergens over maakt, vind ik iets anders.'

Beelden

'Een tegenstander kan ook iemand sturen naar onze trainingen', vervolgt Mos. 'Die heeft er vaak ook nog meer verstand van en ziet dan ook alles. Als jullie beelden maken, zie je er vaak ook maar een heel klein deeltje van terug. Ik zie het verschil niet zo. Laten we vooral lekker zo doorgaan, we hebben twee keer gewonnen immers', besluit Mos.