NEC'er Okita mogelijk op weg naar de uitgang

De vleugelspits weet zelf ook dat er interesse is uit meerdere landen. 'Ja, ik heb dat ook gehoord. Maar ik wil me daar niet teveel mee bezighouden. Dat laat ik over aan mijn zaakwaarnemer. Ik weet niet hoe concreet het is. Daarom concentreer ik mij nu op NEC. Winnen tegen Roda uit.'

Trainer François Gesthuizen weet dat er wat speelt rond Okita. 'We houden in die zin overal nog rekening mee. We zijn ook niet altijd leidend. Er kunnen aanbiedingen binnenkomen, die de club niet kan weigeren. We kijken de komende twee weken wel hoe het gaat lopen.'

Nummer tien

NEC wil zelf ook nog een speler halen. 'Ja, een nummer tien. Daarin missen we nog wel bepaalde kwaliteit. Een nummer tien die ook nog doelpunten maakt is wel prioriteit.'