Dirigent is trots op Symfonie Project 'Het is een gouden formule'

Het Nederlands Symfonie Project staat aan de vooravond van een reeks concerten op podia in Gelderland. Het projectorkest, dat zeven jaar geleden in de Achterhoek is ontstaan, is uitgegroeid tot een succes met talentvolle musici en conservatoriumstudenten uit het hele land.

'De mix van jonge musici werkt zo goed', vertelt dirigent Pim Cuijpers. Hij studeerde orkestdirectie, de opleiding tot dirigent, aan het conservartorium in Amsterdam en besloot in 2013 een projectorkest samen te stellen. 'Er waren weinig mogelijkheden om met symfonieorkesten te werken, dus ik heb bedacht om zelf wat op te zetten.' Het succes sloeg door en zeven jaar later is het nog steeds groeiende. 'Er zijn meer mensen die mee willen doen, veel mensen kennen elkaar en vertellen het door en ze willen geconcentreerd met elkaar samenspelen.'

Dirigent Pim Cuijpers over het Nederlands Symfonie Project:

In het orkest spelen mensen voor hun passie, maar er zijn ook jongeren bij die op hoog niveau musiceren. 'Op die manier kunnen zij zich aan elkaar optrekken en dat resulteert in een bruisend gezelschap', aldus Cuijpers. De jonge musici komen uit het hele land. Violist Marijn Meijer uit Gaanderen neemt voor het derde jaar deel aan het Nederlands Symfonie Project. Vooral de samenwerking met talentvolle musici, een week gezelligheid en samen toe werken naar een concert zijn voor hem redenen om deel te nemen.

De gouden formule

“Het is heel ontspannen, maar daarnaast ook een uitdaging omdat we stukken spelen die niet vaak op de lessenaar staan.' Met verschillende studenten hebben we een mengelmoes van alles en daarmee is echt leuk samenwerken.' Het orkest logeerde afgelopen week op kampeerboerderij De Ooymanhoeve in Doetinchem en repeteerde in de DRU-Cultuurfabriek. 'Dat zorgt voor een enorme binding en dat hoor je ook weer terug in het orkest als men samen speelt', zegt Cuijpers. 'In de avond wordt er natuurlijk een biertje gedronken en is het gezellig, maar het betaalt zich wel weer uit in de muziek. Dat is de gouden formule.'



Een aantal jaar geleden speelde het projectorkest nog in kleine zalen, maar nu worden de grotere concertpodia in Gelderland aangedaan, zoals het Amphion in Doetinchem. 'Het niveau is veel hoger geworden, het orkest heeft meer financiële middelen en dat betekent dat we in grotere zalen kunnen spelen.Voorheen moest het in een aula of in een kerk, dus we zijn heel blij dat het groeiende is', aldus Cuijpers.

Net als vorig jaar is ook dit jaar de samenwerking gezorgd met meerdere kunstverbindingen. 'We hebben al eens wat gedaan met dans en dichtkunst, maar dit jaar zal een zandkunstenaar, beter bekend als 'zandtovenaar Gert van der Vijver, zich bij het orkest voegen', vertelt Cuijpers. 'Hij zal het verhaal van Assepoester uitbeelden met zandsculpturen en dat wordt geprojecteerd op een beamer.'

'Het orkest heeft bestaansrecht'

De grootste wens van Cuijpers is dat het Nederlands Symfonisch project een stabiele factor wordt en elk jaar in augustus terugkeert als projectorkest. 'We willen zeker zijn van onze toekomst. Het orkest heeft sowieso bestaansrecht, maar het is steeds de vraag of we genoeg financiële middelen vinden om het te realiseren.'

Als trotse Achterhoeker is Cuijpers blij dat het projectorkest zich zo heeft ontwikkeld. 'Ik ben met name trots op het orkest. Het leuke is dat we in korte tijd, het gaat om vier repetitiedagen, hele grote sprongen maken. Als je dat ziet groeien, dan geeft dat de grootste voldoening.'

Donderdagavond is de try-out van het concert ‘Schijn Bedriegt’ in het Amphion in Doetinchem en daarna trekt het orkest nog langs verschillende concertzalen. Vrijdag is het orkest te zien in Musis Sacrum in Arnhem, zaterdag in Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam en op 28 augustus tijdens het Internationaal Cellofestival in Zutphen.