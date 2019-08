Water, wandelen en fietsen in de Havikerwaard

In 2004 is dit deltaplan vastgesteld met als doelstellingen onder meer het realiseren van een duurzame methode van zandwinning, landschapsontwikkeling en recreatieve fiets- en wandelroutes. En, niet onbelangrijk; een landschap dat in de toekomst ook bestand is tegen hoogwater.

Dit alles wordt ontwikkeld door diverse partijen, waaronder landgoed Middachten, de gemeente Rheden en Natuurmonumenten. Eén en ander in harmonie met de van oudsher aanwezige boerderijen in het gebied.

Foto: Studio Rheden

Op dit moment is het huidige zandwingat niet toegankelijk voor het publiek, het past niet in het landschap en het heeft weinig natuurwaarde. Door middel van het graven van geulen en het ontwikkelen van de natuur in dit eerste deel van het project, zijn we weer een stukje dichterbij een prachtig uiterwaardengebied waarin kan worden gewandeld en gefietst. Kijk voor meer informatie op www.k3.nl.