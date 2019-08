Eigenaar verwoeste kippenschuur blijft nuchter: 'Het is even omschakelen'

De eigenaar van de verwoeste kippenschuur in Nijkerk blijft naar eigen zeggen 'redelijk nuchter' onder de brand. 'Het is wel een enorme klap, maar we zijn normaal gesproken goed verzekerd.'

De schuur brandde in alle vroegte af. Eigenaar Bert van Ramshorst kreeg om 03.00 uur alarm. Hij dacht in eerste instantie dat het voer in de silo niet naar beneden zakte. 'Dat kan een keer gebeuren, daar krijg ik alarm op. Dus ik loop naar buiten en ik zie meteen de vlammen uit de schuur komen. Toen wist ik meteen dat het foute boel was.'

16.000 kippen dood

De eigenaar belde 112, waarna de brandweer groots uitrukte. Meerdere tankwagens hielpen bij het blussen. De schuur is helemaal verwoest. 'Daar is niks van over', zegt Van Ramshorst. Alle 16.000 kippen die erin zaten, zijn dood.

Zie ook: VIDEO | 16.000 kippen komen om bij grote brand in Nijkerk

Naast de afgebrande schuur staat er nog één met evenveel kippen. Die is behouden. 'Dankzij de brandweer, want anders was het fout gegaan.'

Kippen kopen

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. 'Het is achterin begonnen, dus ik denk zelf dat het de ventilator is geweest. Maar het onderzoek moet nog gedaan worden.'

De pluimveehouder wil ervoor zorgen dat hij snel weer genoeg eieren kan leveren. 'Je moet nu gaan regelen, weer nieuw gaan bouwen, kippen kopen. Het is even omschakelen.'