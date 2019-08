Je tent opzetten in iemands achtertuin: 'Precies zoals wij het zelf ook leuk vinden'

'We waren volgens mij een van de eersten die zich aanmelden bij Campspace', zegt Op de Weegh. 'Ik hoorde ervan op social media en vond het zo'n tof idee. Precies zoals wij het zelf ook leuk vinden als we gaan kamperen: kleinschalig en op rustige plekken.'

Saskia en haar man ontvangen sinds februari een paar keer maand kampeerders. 'We hebben ook echt maar een plek om te garanderen dat mensen hier in alle rust in de natuur zijn en wij ook de aandacht kunnen geven aan de paar mensen die hier dan zijn. Het gaat niet om de omzet. Dat kan ook niet met maar één kampeerplek.'

De boomgaard van Saskia op de Weegh Foto: Omroep Gelderland

Campspace werd bedacht door een paar Nederlandse kampeerders uit Leiden. Een van de oprichters was in Nieuw-Zeeland op vakantie met de camper en had geen zin in een grootschalige camping. Hij wilde liever gewoon in iemands achtertuin kamperen en belde brutaal aan bij een echtpaar aan. Terug in Nederland zette hij met een aantal vrienden Campspace op.

Internationale gasten

Het is een internationaal platform met minicampings en bijzondere kampeerplekken in binnen- én buitenland. En ook bij Saskia hebben de eerste internationale gasten zich al gemeld. 'We hadden een stel uit Hannover met hun kinderen. Dat was ontzettend leuk. Daar doen we het ook voor: die ontmoetingen met nieuwe mensen die je anders nooit tegen zou komen.'

Luister naar een gesprek met Saskia op de Weegh en twee gasten op Radio Gelderland terug:

De regels rondom kamperen op particulier terrein verschillen overigens per gemeente. In de meesten mag het gewoon, wildkamperen uitgezonderd. Campspace benadrukt wel dat er ook bij de particulieren gewoon toeristenbelasting betaald moet worden, als de gemeente daar om vraagt. 'We hebben de regels niet per gemeente uitgezocht, dus dat is een verantwoordelijkheid voor de verhuurders zelf. We zijn wel aanspreekbaar als er iets is', vertelt mede-oprichter Hugo van Donselaar.

Overlast

Problemen zoals bij Airbnb – in grote steden veroorzaken huurders vaak overlast midden in woonwijken en door het platform worden hele huizen onttrokken aan de woningmarkt – verwacht Van Donselaar niet. 'Je kan bij ons een plek maar één keer per nacht boeken, zodat er nooit een heel veld vol tenten staat. En de verhuurder zal er altijd zijn, dat is ons concept.'