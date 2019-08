Stijldansen maar dan in formatie: Sway of Life gaat ermee naar het WK

NIJMEGEN/ARNHEM - Stijldansen, maar dan als groep en precies in formatie. Dat is wat ballroomformatie-stijldansgroep Sway of Life doet en goed ook. Zo goed zelfs dat ze in september naar het WK in Rusland mogen.

Wie heeft er vroeger niet de foxtrot, de tango of de chachacha geleerd? Dat vond je misschien al moeilijk genoeg. Formatiedansen is nóg moeilijker, vertelt danser Walter Rensen. 'Je danst in een groep van acht paren een speciale kuur en daarbij moet je alle figuren precies gelijk uitvoeren. Precies goed achter degene voor je staan. Even een hoofd net voorbij het andere hoofd en dan krijg je al punten aftrek.'

Vorig jaar maart is de groep Sway of Life begonnen, in oktober wonnen ze het NK. Ze trainen in Ravenstein, maar veruit de meeste teamleden komen uit Nijmegen, Arnhem of Doetinchem.

Niche in de danswereld

'Stijldansen is überhaupt niet groot in Nederland en daarvan doen maar twee of drie groepen aan ballroom-formatiedansen. Daarnaast heb je nog zo'n drie groepen die latin-formatiedansen.'

Zondagavond gaf de groep een show in de sporthal Hoge Graaf in Ravenstein. Niet alleen hopen ze er geld op te halen voor hun reis naar Moskou, ze willen er ook aandacht genereren voor stijldansen in het algemeen. Want hoorde stijldansen vroeger bijna vanzelfsprekend tot je opvoeding, die tijd is nu voorbij. Rensen: 'Alleen onder studenten is stijldansen nog redelijk populair.'