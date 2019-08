GLD Doc - Navarone, Op weg naar het Goffertpark, Keep the Faith

De documentaire Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith toont hoe een band van vrienden is uitgegroeid tot een geoliede rockmachine. Na een succesvol avontuur bij The Voice of Holland 2018 en twee shows in de Ziggo Dome werd de droom om ooit in ‘hun eigen’ Nijmeegse Goffertpark te spelen dit jaar werkelijkheid. De heren speelden in het voorprogramma van Bon Jovi, jeugdidool van Navarone-zanger Merijn van Haren. In deze spraakmakende documentaire volgen we de band in aanloop naar hun optreden.

Merijn was al van jongs af aan fan van de Amerikaanse band. Als driejarig jochie zat hij al liedjes van Bon Jovi te zingen op de schommel. Als vijfjarige begon hij te zeuren dat hij naar een concert van zijn idool wilde en toen hij acht was, mocht hij dan eindelijk naar Bon Jovi, in het Nijmeegse Goffertpark.

Het vuurtje dat toen werd aangewakkerd zou nooit meer doven. Hoewel Merijn en zijn vrienden met hun band Navarone al op diverse grote podia stonden, bleef er die ene droom: spelen in het Goffertpark van 'hun eigen' Nijmegen.

Cirkel rond

In de zomer van 2019 kwam de cirkel rond. Navarone speelde in het Nijmeegse Goffertpark voor maar liefst 40.000(!) bezoekers in het voorprogramma van Bon Jovi, de band waarmee het 24 jaar geleden begon. Het verhaal zou niet misstaan als het plot van een geweldig jongensboek.

In de documentaire Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith volgen we de band in aanloop naar het droomoptreden in het Goffertpark. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van de band, de ontmoetingen met Barry Hay en de relatie van de bandleden met het Goffertpark en natuurlijk Bon Jovi. Merijn: “Ik hoop wel dat we Bon Jovi nog even kunnen spreken. Meestal hoef ik dat niet zo nodig bij iemand van de hoofdact, maar nu heb ik echt een leuk verhaal. Want hij heeft me wel echt geïnspireerd.”

Of er voor zanger Merijn een ontmoeting met jeugdheld Jon Bon Jovi inzit? Je ziet het in Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith.

De documentaire is op dinsdag 3 september te zien op TV Gelderland. Het eerste deel van de documentaire wordt om 17.20 uur uitgezonden, het tweede deel volgt om 18.20 uur. De delen worden vervolgens elk uur herhaald. Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.