Anton Pieck Museum Hattem viert feest

Het Anton Pieck Museum viert haar verjaardag op vrijdag 6 en zaterdag 7 september. Anton Pieck sprak 35 jaar geleden deze legendarische woorden:”Hoe langer je dood bent hoe interessanter het museum wordt, als alles tenminste naar wens verloopt. Dat er nu al een museum aan mij gewijd wordt, waardeer ik bijzonder, vooral de warme en gezellige manier van restaureren. Dat is iets waar ik dankbaar voor moet zijn. … voel ik me een beetje een verwend zondagskind”. En nu, 35 jaar later, blijkt het bestaansrecht meer dan gerechtvaardigd en viert het museum dit bijzondere jubileum.

Feestelijke opening

Vrijdagavond 6 september opent het museum haar jubileumweekend in de Grote of Andreaskerk waar Han van Hagen je op cabaratesque wijze meeneemt in: 'Kunstgrepen van Anton Pieck' (Maar wie was deze Anton Pieck nu werkelijk? We gaan het zien en zijn makkers kijken mee).

“Er is er één jarig”

Daarna wordt de jubileum expositie 'Er is er één jarig' geopend met niet eerder vertoonde verjaardagskaarten die Anton Pieck voor zijn (achter-)kleinkinderen maakte. Elke kaart geeft een persoonlijk kijkje in het leven van de familie Pieck en laat de humor en het ‘joie de peindre’ van Anton Pieck zelf zien. De expositie 'Er is er één jarig!' is te zien van 6 september tot januari 2020.



Gratis toegang

Wie jarig is trakteert! En dus is het museum zaterdag 7 september voor heel Hattem en daarbuiten gratis toegankelijk en is er van alles te beleven. Laat je verwonderen en inspireren.

Veelzijdig kunstenaar

Ook zo nieuwsgierig naar deze en overige werken van Anton Pieck? Het museum is alle dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend (behalve op maandag). Anton Pieck is vooral bekend om zijn romantische illustraties en als geestelijk vader van het sprookjespark De Efteling. Hij was echter een veelzijdig kunstenaar, getuige zijn tekeningen, illustraties, olieverven en grafisch werk.

‘Zijn’ museum

Waar anders dan in het Hanzestadje Hattem, met zijn middeleeuwse stadskern en de vele pittoreske geveltjes, is het werk van Anton Pieck beter op zijn plaats. Terecht is hier dan ook in 1984 het “Huis voor Anton Pieck” gevestigd. Pieck hielp zelf mee met het ontwerpen van ‘zijn’ museum. Zijn kenmerkende ‘sprookjesachtige’ stijl is dan ook duidelijk terug te vinden in de vormgeving van het museum. Op de begane grond en in het souterrain is een permanente tentoonstelling met werk van Anton Pieck te zien. Daarnaast is er elk halfjaar een tijdelijke tentoonstelling met werk van Pieck en/of eigentijdse illustratoren.

