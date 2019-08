Duizenden kippen komen om bij grote brand in Nijkerk

Toen de brandweer arriveerde was de brand al uitslaand en was de schuur niet meer te redden. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden laat weten dat er geen asbest is vrijgekomen. Hoeveel kippen er exact zijn omgekomen, kan hij nog niet zeggen.

Op het terrein staan twee grote schuren. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de brand niet is overgeslagen naar de andere schuur, waarin ook kippen zaten. Meerdere korpsen uit de regio werden opgeroepen.

De rook trok over het buitengebied van Nijkerk en Bunschoten. Bewoners die last van de rook hadden, kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De N806 tussen Bunschoten en Holk was door de brand tijdelijk in beide richtingen dicht.

Rond 5.40 uur werd het sein brand meester gegeven. De schuur is compleet verwoest en wordt gesloopt. De brandweer is nog bezig met nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.