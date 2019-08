Tekorten in de zorg: huisarts Kasper kan dagelijks tientallen diensten draaien

'Morgen kan ik in een straal van dertig kilometer op vijf verschillende plekken werken', vertelt Kasper Maltha, zzp-huisarts in de regio Nijmegen. Hij bouwde een speciale app waarmee het voor huisartsen makkelijker moet worden om een waarnemer te vinden. Een probleem: er is veel meer vraag dan aanbod.

door Sven Strijbosch

Eind vorig jaar is door het ministerie en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onderzoek gedaan naar de tekorten. 'Uit het onderzoek blijkt dat er in de komende vijf jaar in veel regio’s in Nederland een tekort aan huisartsen dreigt te ontstaan', stellen ze. Vooral de Achterhoek en Midden-Gelderland staan als probleemgebieden bekend.

Kopzorgen in de zomer

In de zomerperiode zorgt dat nu al voor de nodige kopzorgen. Huisartsen die bijvoorbeeld op vakantie willen, kunnen maar lastig een waarnemer vinden. Maltha ontwikkelde de app 'Waarneemhulp' waarin huisartsen oproepen kunnen plaatsen.

'Er zitten 3000 huisartsen in de app en in de laatste twee maanden zijn er 5000 oproepen geplaatst. Dat werkt hartstikke goed. Alleen van alle diensten die worden geplaatst, kan maar 20 tot 30 procent gevuld worden', legt hij uit.

De afgelopen weken viel Maltha in bij een praktijk in hartje Nijmegen. 'Deze praktijk is kleinschalig, dat trekt me wel', vervolgt hij. Naast zijn eigen app zit Maltha in tal van WhatsApp-groepen waar oproepen worden geplaatst voor het vinden van waarnemers. Dagelijks zijn er dus tal van aanbiedingen.

'Er zijn te veel patiënten voor het aantal huisartsen. De werkdruk is hoog en de complexiteit is toegenomen. Daarnaast zit er tegenwoordig veel meer tijd in administratieve werkzaamheden', legt de zzp-huisarts uit. Reden waarom steeds minder huisartsen een praktijk oprichten of overnemen en besluiten te gaan waarnemen.

Actieplan

'Het waarnemen lijkt op dit moment te aantrekkelijk in verhouding tot het praktijkhouderschap', stelt het ministerie van Volksgezondheid. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft voor de zomer al beloofd vol in te willen zetten om de tekorten terug te dringen. Er is samen met de LHV een plan van aanpak opgesteld. Zo moet er voldoende nieuwe aanwas zijn, moeten administratieve lasten worden verminderd en wordt er ingezet op e-health.