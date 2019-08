Honderden bewoners chaletpark leven mogelijk op vervuilde grond: 'Wij weten dit al jaren'

door Thomas Overdijk

Bewoners van chaletpark Tergouw in Oosterhout hebben recht op een nieuw netwerk voor gas en elektra, stelde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eerder deze maand. Netbeheerder Liander meldde ook al dat het huidige energienet op het park niet meer aan de normen voldoet; voor een vakantiepark is het prima, maar voor een woonwijk niet meer.

In 2015 werd Tergouw officieel een woonwijk, toen de gemeente Overbetuwe permanente bewoning legaliseerde. De directie wil nu dat woningeigenaren opdraaien voor de onderhoudskosten van een nieuw energienet, terwijl daarvoor gegraven moet worden in de grond van het parkbestuur. De situatie gaat al jarenlang gepaard met verhitte discussies tussen bewoners en het bestuur van Tergouw.

Ligt er asbest onder de parkwegen?

‘Tergouw heeft Liander geïnformeerd over de aanwezigheid van puin in de grond. Dat veroorzaakt extra kosten voor de aanleg van het net’, bevestigt voorlichter Jelle Wils. 'Liander is nu ook geïnformeerd over een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van asbest.'

Afgelopen dinsdag stuurde het parkbestuur een bericht aan bewoners dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwde dat er mogelijk een 'asbesthoudende weg' aanwezig is op het park. Totdat onderzoek is afgerond, mag er niet gegraven worden voor de aanleg van het energienet.

Ligt er asbest, dan duurt het traject waarschijnlijk nog langer. ‘Indien de norm (voor asbest, red.) wordt overschreden, dient eerst sanering plaats te vinden voordat onderhoud, reparatie of aanleg is toegestaan’, schrijft de directie in het bericht.

‘Wij weten dit al jaren’

Parkbewoners zeggen al jarenlang te weten dat er rotzooi in de grond ligt én dat er mogelijk asbest ligt. Dat zou betekenen dat meer dan tweehonderd gezinnen op een vervuild terrein leven. Volgens Henri Geerts, voorzitter van de bewonersvereniging, is dat meerdere malen gemeld bij zowel Tergouw als Liander. Bewoners hebben ook al vaker een onderzoek naar asbest aangevraagd, maar daar is niets mee gedaan.

‘Wij verwachtten dit al, maar Tergouw deed al die tijd alsof haar neus bloedde. Het bestuur heeft zelf de troep in de grond gestopt’, betoogt hij. ‘Op last van de inspectie móet er nu onderzoek worden gedaan, vlak voor schop de grond in gaat. Dat is uitstelpolitiek.'

Directie 'weet van niets'

Volgens Jim Greveling, directielid van het park, was de informatie over de vervuiling ‘volkomen nieuw’ voor het bestuur. ‘Ik weet nergens van. Het is bij ons niet bekend en bij de oud-eigenaar was het ook niet bekend’, stelt hij. Hij verwacht dat er geen asbest gevonden wordt. Verder wil het bestuurslid niets kwijt.

Blijkt dat er uiteindelijk toch asbest ligt in de grond, zijn de opschoningskosten dan voor Tergouw als eigenaar van de grond of voor de bewoners? ‘Daar wil ik al helemaal niet over praten’, reageert Greveling.

‘Tergouw moet duidelijkheid geven’

Liander stuurde in mei dit jaar een brief aan bewoners met voorinformatie over de werkzaamheden. Daarin staat dat de klus gepland is van oktober tot ongeveer eind maart. 'Of de beoogde startdatum in oktober onder druk staat, is op dit moment nog niet duidelijk’, vertelt Wils.

‘Tijdens een van de inloopmiddagen hebben enkele bewoners bij ons hun vermoedens uitgesproken dat er asbest onder de wegen ligt’, vervolgt hij. ‘Daarom hebben we mede in onze offerte voor Tergouw bij onze meerkosten (bovenop de standaard aanlegkosten) aangegeven dat we rekening houden met een analyse van puinverharding. Onze mensen mogen niet in vervuilde grond werken, dus we willen het zeker weten.’

De woordvoerder geeft tot slot aan dat de signalen van bewoners wel degelijk bij Tergouw gemeld zijn. ‘Het parkbestuur moet hier uiteindelijk ook duidelijkheid over geven’, besluit hij.