Vliegshow Wings of Freedom live bij Omroep Gelderland

Historische vliegtuigen, een tijdelijk aangelegd vliegveld, tanks, kampementen. In Ede komt de historie deze week tot leven tijdens Wings of Freedom. Hoogtepunt van het evenement is de vliegshow op zaterdag. Omroep Gelderland doet via diverse kanalen verslag van het evenement.

Tussen 10.00 uur en 12.00 uur komt presentator Jan de Hoop met zijn radioprogramma De Hoop op Zaterdag live vanaf de vliegshow in Ede. Op televisie is die live-uitzending ook mee te kijken. Het terrein is al vanaf 08.00 uur open voor publiek. Ook in de vroege ochtenduren zullen we bij Radio Gelderland diverse keren schakelen naar het Wings of Freedom-terrein.

Tijdelijk vliegveld

Wings of Freedom wordt georganiseerd omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Operatie Overlord werd gestart om West-Europa te bevrijden. Het gevecht, en Operatie Market Garden, werd uiteindelijk de grootste luchtlanding ooit. Die opmars moest ondersteund worden en dus werden er op diverse plekken tijdelijke vliegvelden aangelegd. Deze vliegvelden hebben een grote bijdrage geleverd aan de bevrijding. Het tijdelijke vliegveld in Ede staat deze dagen symbool voor die strijd.

Ook 75 jaar Vrijheid doet verslag van de vliegshow op het tijdelijke vliegveld de Kade tussen Ede en De Klomp. In de televisie-uitzending, die vanaf 17.20 uur op zaterdag elk uur herhaald wordt, kun je genieten van tal van historische vliegtuigen. Denk aan de Engelse Spitfire, het vliegende icoon bij uitstek, maar ook van Amerikaanse Mustangs en Duitse Messerschmidts. Hoogtepunt van de show is een optreden van Sally B. Een van de weinige overgebleven 'Vliegende forten'.

De slotdag van het evenement is tevens de aftrap van de Heideweek. Een feestweek in de gemeente Ede waar een week lang in totaal meer dan 70 evenementen worden georganiseerd.

