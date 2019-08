Kinderstop voor het jubilerende KiVaDa in Ulft

'Helaas heeft dat er ook voor gezorgd dat we een kinderstop hebben', legt organisator Mark Vet van de KiVaDa in Ulft uit. 'De veiligheid is ook belangrijk en daarom kunnen we de groepen echt niet te groot laten worden.' Voor Jitske is het de eerste keer dat zij meedoet. 'De sfeer is leuk en wat je doet is ook allemaal heel erg leuk.' Morris legt enthousiast uit wat hij gedaan heeft deze week. 'De eerste twee dagen hebben we hutten gebouwd', vertelt de deelnemer. 'Nu zijn we aan het schilderen en donderdag gaan we de boel afbreken en platbranden.'



Hoewel er dit jaar tijdens de jubileumeditie met tweehonderd deelnemende kinderen het maximale aantal bereikt is, blijft de organisatie de komende jaren doorgaan. 'We zijn oorspronkelijk begonnen voor de armere kinderen in de regio', aldus Vet. 'Armoede heerst nog steeds dus ik denk dat KiVaDa iets is dat altijd zal blijven.' Voor veel kinderen is de KiVaDA-week een afsluiting van de zomervakantie, zo ook voor Solaene. Zij moet nog niet aan school denken. 'Dan moet je weer rekenen en taal doen.'