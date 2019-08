Mysterie van graancirkels in Nettelhorst na twee jaar ontrafeld

We schrijven 19 juni 2017. Omroep Gelderland is naar de buurtschap Nettelhorst afgereisd. Er zouden graancirkels zijn gesignaleerd. Graancirkeladepten en andere media stromen toe. Graancirkels in de Achterhoek: hoe dan?

Mensenhanden

Ruim twee jaar later komt in het vakantieprogramma Zomer in Gelderland de aap uit de mouw. De graancirkels van Nettelhorst waren door mensenhanden gemaakt.

Het waren geen buitenaardse wezens. Nee, daar zijn Achterhoekers veel te nuchter voor (en de rest van Gelderland waarschijnlijk ook). Op Radio Gelderland onthult Freek van Asch uit Nettelhorst deze woensdag: 'De graancirkels werden gevonden in het weekend voor het dorpsfeest van Nettelhorst. In dat feest zit een stratencompetitie en zo kwamen we op het idee om een stunt uit te halen.'

Buitenaards leven

De keuze viel op ufo's, buitenaards leven en graancirkels. Van Asch blikt terug: 'Dan moet je je verdiepen in dit fenomeen. En hoe voer je dat technisch uit? Dat was mooi om met de buurt uit te denken.'

Het leidde tot landelijke media-aandacht, herinnert Gea Driessen uit de buurtschap zich nog goed: 'Er kwamen zelfs mensen hierheen die echt geloofden in aliens die hier waren geland. We werden ook uitgenodigd voor een meeting met die mensen. Dat er mensen zijn die er in geloven. Ongelofelijk.'

Het geheim? Een verreiker

De geheimzinnige cirkels waren opgedoken in graanvelden van Wim Post. 'Het enige waar ik van baal is dat het graan waarschijnlijk naar de haaien is', zei Post voor de camera van Omroep Gelderland destijds. Maar de Nettelhorster zat in het complot. 'We hebben ons met een verreiker in het graanveld laten hijsen', verklapt Van Asch.

Een concurrerende straat in de stratencompetitie van het dorpsfeest in Nettelhorst gooide olie op het vuur door te claimen de stunt te hebben uitgehaald. Ook van dat 'fake news' maakte Omroep Gelderland melding. Nieuws dat niet werd geloofd door de bezoekers die geloofden in graancirkels.

Van Asch: 'Dat was een mooi spel.'

