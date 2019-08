Berta en Noor uit Nijmegen na bijna 75 jaar gezocht door familie gesneuvelde Canadees

Melvin Edwin Budreau sneuvelt in maart 1945 tijdens gevechten in de Duitse grensstreek. Hij ligt op de Canadese begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg. Zijn graf wordt geadopteerd en verzorgd door Berta van Steensel (Beer voor vrienden en familie), samen met haar partner Noor heeft ze in de beginjaren ook contact gelegd met de familie van de omgekomen Canadees. De broer van Melvin Budreau, Garnet, heeft zich altijd afgevraagd wie die twee vrouwen waren die zo vriendelijk kaartjes en foto's naar zijn ouders stuurden. De familie is nooit in de gelegenheid geweest het graf in Groesbeek te bezoeken, maar de ouders van de militair schreven de vrouwen wel terug.

Garnet en zijn vrouw Ellen - Foto Familie Budreau

Nicht speurt naar Van Steensel uit Nijmegen

Over zijn broer praten was voor Garnet (87) lange tijd heel moeilijk, maar sinds zijn dochter Jo-anne een zoektocht naar Berta en Noor is gestart komt de Canadees met verhalen. Jo-anne slaagt er in om via internet (een stamboomsite) familie van de Nijmeegse te achterhalen. Berta Maria van Steensel komt uit een geslacht van Brabantse sigarenmakers. Vader Herman is een sigarenfabrikant in Nijmegen, en zijn bedrijf zou in de nadagen van de oorlog door de Hitlerjugend in brand zijn gestoken of door een bombardement zijn verwoest. Moeder Van Steensel en een dochter verkochten dameskleding en hoeden in de Waalstad, haar winkel en de herenmodezaak van een oom van Berta waren gevestigd aan de Broerstraat. In de oorlog werden de panden zwaar beschadigd en het gezin trok in bij een familie in Groesbeek.

Sociaal bewogen vrouwen

Berta is dan in de twintig en zal als maatschappelijk werkster aan de slag gaan. Haar partner Noor is net als zij katholiek en zeer sociaal bewogen. Wellicht zien de vrouwen het als hun plicht om een graf van een bevrijder te adopteren en te verzorgen. Via de begraafplaats krijgen ze het adres van de ouders en broer van Melvin Budreau en ze sturen met regelmaat kaartjes en af en toe een foto waar ze zelf opstaan bij het graf. Ze wonen dan op de Smetiusstraat 8 in Nijmegen zo is op een envelop te lezen. Of Beer en Noor wisten wie 'hun' soldaat was is onduidelijk, de brieven of kaarten uit Canada zijn niet bewaard.

Handtekening van Melvin Budreau op het inschrijfformulier van het Canadese leger

Wie was Melvin ?

Melvin Budreau wordt op 28 juni 1925 geboren in Burks Falls - Ontario. Zijn ouders zijn Thomas en Annie Budreau en hij heeft twee broers; Carl en Garnet. Hij verdient voor de oorlog de kost als vrachtwagenchauffeur. In de oorlog meldt hij zich als 18-jarige aan voor militaire dienst en wordt ingedeeld bij de Royal Hamilton Light Infantry van het Canadese leger. Melvin krijgt speciaal verlof om op 17 juli 1944 te trouwen met Nellie Marquerite Kennedy. Zijn eenheid wordt onder meer ingezet in Normandië, bij de Slag om de Schelde, en tijdens het Rijnland-offensief in februari-maart 1945. In deze fase van de oorlog vallen veel slachtoffers, ruim 5000 Canadezen sneuvelen, raken vermist of gewond.

Tom en Annie, ouders van Melvin - Foto Familie Budreau

Na 2,5 maand bericht van overlijden

Op 8 maart 1945 komt Budreau om het leven in de Duitse grensstreek bij Xanten, samen met zeker drie andere mannen van zijn anti-tankeenheid. Broer Garnet herinnert zich dat hij samen met zijn ouders dagelijks naar de radio luisterde om op de hoogte te blijven van de oorlogsontwikkelingen in Europa. Op 21 mei ontving de familie een brief met bericht van overlijden en hij weet nog goed dat de vertegenwoordigers van het Canadese leger aan de deur kwamen om het slechte nieuws te bevestigen.

Toen dochter Jo-anne de Nederlandse brieven en kaarten onlangs vond wilde Garnet de vrouwen bedanken voor het verzorgen van het graf van zijn broer. Helaas komt dat voor Berta en Noor te laat, ze zijn overleden in respectievelijk 2010 en 2004. De dank van de familie Budreau is wel aan hun nabestaanden overgebracht. De Stichting Face to Graves is door het initiatief van Jo-anne ook in actie gekomen om de Canadese bevrijder een gezicht te geven.

Militaire gegevens Melvin Edwin Budreau:

Dienstperiode:

Op 7 december 1943 gaat hij op 18 jarige leeftijd in dienst en tekent zijn opkomst papieren.

In zijn medische dossier staat het volgende omschreven:

Registratienummer: B119945

Leeftijd: 18 jaar

Kleur ogen: blauw

Kleur haar: bruin

Lengte: 5,7 feet (173 cm)

Gewicht: 144 pond (72 kg)

Uiterlijke kenmerken: Litteken aan het eind van zijn linker duim.

Hij geeft zelf aan dat hij flauwvalt bij het zien van bloed, de laatste keer was ongeveer 1 jaar geleden, zijn broer blijkt hier ook last van te hebben.

Op 3 juli 1944 dient hij een verzoek in om te trouwen met Nellie Marquerite Kennedy.

Op 7 juli 1944 wordt dit verzoek officieel gehonoreerd door zijn bevelvoerder.

Op 17 juli 1944 trouwt hij met Nellie Marquerite Kennedy, zij is geboren op 22 november 1921 ook in Burks Falls zij kennen elkaar

op dat moment 1 jaar.

Op 21 juli verandert hij de naam van zijn “Next of Kin” (Eerste te informeren nabestaande).

Dit werd vanaf toen zijn vrouw Nellie, ten tijde van zijn in dienst treden was dat nog zijn moeder.

Op 15 december 1944 laat hij zijn laatste wilsbeschikking op maken door zijn verzekeringsagent James Metcalfe die hij hierin ook benoemt als zijn testamentair executeur.

Al zijn bezittingen gaan naar zijn vrouw Nellie.

Op 8 maart 1945 komt Melvin Edwin Budreau om het leven tijdens een gevecht in Xanten (Duitsland) hier wordt hij dan ook zoals in een document aangegeven als eerste begraven, zijn eerste begraafplek bevind zich in Xanten op kaart referentie 09784107 hij is dan pas 19 jaar.

Op 23 maart 1945 wordt officieel zijn overlijden vastgelegd in een document het zogenaamd: Official Canadian Army Overseas Casualty Notification.

Op 14 april 1945 wordt door Sergeant J.G. Graves een document ingevuld met daarin beschreven de spullen die men aantrof op zijn lichaam, zo vind men:

# Een leren portemonnee met foto’s

# Een werkeloosheidsverzekering

# Een Red I Disc (dit is een extra identificatie plaatje die soldaten lieten maken)

# Zijn rijbewijs

# Een bon voor een lening van $50,00 voor de aankoop van een stuk land

Op 21 mei 1945 krijgt zijn moeder een brief waarin zijn overlijden aan haar word gemeld.

Op 10 juli 1946 krijgt Nellie een brief dat het stoffelijk overschot van haar man is opgegraven en herbegraven is op het Canadese kerkhof in Groesbeek Graf 11 rij E Plot 7.

Ook krijgt zij de mogelijk aangeboden als zij dat wenst om ook nog een persoonlijke tekst te laten zetten op zijn steen.

Op 14 september 1945 wordt zijn salaris voor de maand maart geaccordeerd, aangezien hij al op 8 maart sneuvelde krijgt zijn vrouw alsnog het volledige salaris van maart uitbetaald. Dit bedraagt een bedrag van $58,15

(militaire gegevens met dank aan Marc van Aken)