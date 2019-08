Omrijden geblazen: groot onderhoud aan drukke Rijksweg in Malden

door Rob Haverkamp

De Provincie Gelderland, eigenaar van de weg, begint op 2 september met de werkzaamheden aan de Rijksweg (N844) tussen de J.J. Ludenlaan (N271) en Nijmegen. Automobilisten kunnen omrijden via de snelweg A73.

Asfalt, verkeersveilligheid en riool

Deze woensdagavond organiseert de provincie samen met de aannemer een inloopavond over de werkzaamheden, de planning en de omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer. De avond wordt georganiseerd in het gemeentehuis van Heumen aan het Kerkplein in Malden.

De belangrijkste werk is het vervangen van het asfalt op de hoofdrijbaan. Samen met de politie en de gemeente Heumen is onderzocht waar de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Op die plaatsen worden enkele kleine veranderingen doorgevoerd.

Ook is het riool onder de Rijksweg is erg slecht en moet daarom gerenoveerd worden. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden gebeurt dit gelijktijdig met de werkzaamheden aan de weg.

Illustratie: heumen.nl

Omrijden geblazen

Tijdens de werkzaamheden is de N844 afgesloten voor doorgaand verkeer, dat moet omrijden via de A73. Fietsers kunnen het fietspad naast de Rijksweg (N844) blijven gebruiken, maar zullen hier en daar moeten oversteken. Woningen en bedrijven in Malden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

De N844 is een drukke verkeersader. Bijna zeven miljoen auto's en 660.000 vrachtwagens rijden er jaarlijks over de weg. Meer dan de helft van het verkeer over die Rijksweg moet niet in Malden zijn, maar gaat naar Nijmegen of komt daarvandaan.

Inwoners van Malden klagen al jaren over de overlast die de drukte veroorzaakt en hameren op de komst van een rondweg. Die wil de provincie vooralsnog niet realiseren, ondanks noodkreten ook uit de Heumense politiek.

Reportage over de N844 in maart van dit jaar:

Zie ook: