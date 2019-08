Groen en omgeving lokt bewoners naar Renkum

Het groen en de omgeving zijn de belangrijkste reden om in Renkum te wonen. Dat blijkt uit een enquête onder bewoners van de gemeente. 48 procent van de deelnemers gaf 'Natuur en omgeving' op als antwoord op de vraag wat de belangrijkste reden was om er te wonen.

33 procent van de Renkumers is ooit afgekomen op een mooie woning, 31 procent is er vanwege werk gaan wonen. De enquête is ingevuld door 683 inwoners en is volgens de gemeente 'statistisch betrouwbaar en nauwkeurig'.



Het wonen in de gemeente Renkum kent echter niet alleen maar voordelen. Zo missen veel bewoners bepaalde voorzieningen. Spelvoorzieningen voor oudere jeugd, een buurthuis in elk dorp en voldoende gezellige cafés zouden ontbreken. Verder zijn er klachten over verkeersveiligheid, criminaliteit en het lage aanbod van winkels.

Het onderzoek is gehouden vanwege de Week van het Wonen en de Nota Wonen, die de gemeente dinsdag naar buiten heeft gebracht.

De meeste deelnemers wonen in een twee-onder-één-kap woning (29 procent) of in een vrijstaande woning (28 procent). Daarnaast woont het merendeel van de respondenten in een koopwoning, namelijk 84 procent. Meer dan de helft van de respondenten (58 procent) woont al langer dan tien jaar in de gemeente.

14 procent van de Renkumers van plan de komende vijf jaar te verhuizen. Meer dan de helft van hen wil wel in de groene gemeente blijven wonen.

De gemeente wil de komende jaren inspelen op de sterke punten, maar ook met bewoners in gesprek over het tekort aan voorzieningen en over de andere klachten.