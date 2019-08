Warmtejubileum met zure bijsmaak: 'Het feest gaat sowieso door'

Het is feest in Warnsveld. Maar wel een feest met een zure bijsmaak. Vrijdag 23 augustus 1944 werd hier in de Rijksstraatweg het nationaal warmterecord van 38,6 graden Celsius gemeten. Een prachtig jubileum dat het dorp groots wilde vieren, maar een maand geleden sneuvelde het record. De Warnsvelders blijven niet treuren: ze vieren vandaag tóch dat ze dat record bíjna 75 jaar hadden.

'Ja, ik vond het wel zuur', zegt Klaas Jellema, die al maanden bezig was met de voorbereidingen voor het feestelijke jubileum. 'We waren er al wel een beetje bang voor, want vorig jaar was het natuurlijk ook al warm geweest. Maar we hebben van begin af aan gezegd: het gaat sowieso door.'

Het record werd in 1944 opgemeten door de Warnsveldse huisarts Jan Thate, die in zijn tuin een meetstation had en officieel waarnemer was voor het KNMI. Jellema: 'Hij is dat uit belangstelling geworden. Vroeger ging dat wat gemakkelijker dan nu, maar zijn weerstation voldeed wel aan alle eisen van het KNMI.'

Bombardementen

Hoe het kan dat het zo warm werd op die 23e augustus, weet Jellema niet precies. 'Ik ben geen deskundige, maar we denken dat het mogelijk ook iets te maken heeft gehad met de oorlog die toen nog in volle gang was. Er was veel gebombardeerd - we zitten natuurlijk ook vlakbij Duitsland - en er vlogen veel vliegtuigen heel laag over. De asdeeltjes in de lucht zorgen ook voor extra warmte. Dus mogelijk heeft dat er mee te maken gehad.'

Vrijdag wordt er een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan bijna 75 jaar warmterecord. Daar staat op: 'Nationaal warmterecord 38,6 graden Celsius hier gemeten door J.B. Thate.'

Vorige maand werd dit record pas verbroken, toen het op het meetpunt van de vliegbasis Gilze-Rijen 40,7 graden werd. 'Dat het record is verbroken staat er inderdaad niet op', erkent Jellema. 'Maar verder klopt het wel.'

Definitief kwijt

En de zon kan nog zo hard schijnen in Warnsveld: Ze krijgen het record niet terug: het weerstation is al jaren geleden weggesaneerd door het KNMI. 'We zijn het record definitief kwijt', verzucht Jellema enigszins teleurgesteld.

