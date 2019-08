Kampioen Orion hongerig naar nieuw succes

'Mijn balans staat nog steeds op meer tweede dan eerste plekken', zegt spelverdeler Pim Kamps. 'Ik heb heel veel honger om die om te draaien, dus aan ambitie is geen gebrek.'

Met zeven nieuwe spelers is onder meer de volledige middenas van de Doetinchemmers deze zomer op de schop gegaan. In hoeverre Orion daar kwalitatief beter door wordt, is volgens Martijn van Goeverden nog niet te zeggen. 'We hebben met Adam White (buitenaanvaller uit Australië, red.) in ieder geval een speler met ervaring op Europees topniveau', aldus de trainer. 'Maar het is altijd moeilijk meten. Dat moet de tijd eigenlijk leren.' Kamps wijst naar lagere gemiddelde leeftijd binnen de selectie: 'Dus er zal nog iets harder getraind worden. Meestal word je dan ook beter.'



Naast een karrenvracht aan nieuwe spelers, is ook het uiterlijk van team veranderd. Het oranje-blauw van Achterhoek Orion is ingeruild voor het felgroen van de nieuwe hoofdsponsor. 'Heel wat anders', vindt Kamps. 'Als het goed is, valt het lekker op. De nieuwe sponsor wil opvallen en dat ga je niet alleen aan de shirts zien, maar aan heel veel dingen in de hal.' De competitie gaat voor de Doetinchemse volleyballers op zaterdag 12 oktober van start met een uitwedstrijd tegen Sliedrecht Sport. De eerste oefenwedstrijd wordt woensdag 28 augustus gespeeld tegen Talentteam Papendal.



Oefenprogramma Orion:

Woensdag 28 augustus: Talentteam Papendal-Orion

Woensdag 4 september: Orion-Dynamo

Zaterdag 7 september: Zeeland Cup

Zaterdag 14 september: Achel (België)-Orion

Zaterdag 21 september: Maaseik (België)-Orion

Woensdag 25 september: Orion-Talentteam Papendal