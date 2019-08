Warnsveld wil hitterecord formeel overdragen, maar Gilze-Rijen zit er niet op te wachten

De 75-jarige dochter Monica Thate heeft een wimpel in Amsterdam laten maken vanwege het record. De familie heeft de wimpel bewaard en nu gaat zij de wimpel overdragen aan het gemeentebestuur van Gilze-Rijen.

'Als een soort wisseltrofee eigenlijk. Want we denken niet dat het nieuwe hitterecord nog eens 75 jaar blijft staan', aldus Henk-Jan Hulleman, een van de organisatoren van het recordfeest dat vrijdagmiddag in Warnsveld wordt gevierd.

Maar Gilze-Rijen wil niet

Tenminste, dat was tot woensdagmiddag het plan. Want Gilze-Rijen blijkt de wimpel niet te willen. Er is volgens de organisatie niemand in de gelegenheid om de wimpel op te halen in de Achterhoek.

Wat er nu met de wimpel gaat gebeuren, is niet duidelijk.

