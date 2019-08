Vriendengroep toert op oldtimer-tractors over Gelderse landweggetjes

Ze vormen met twaalf oude tractors een markant gezicht in het landschap. Een vriendengroep uit heel het land trekt deze dagen door drie provinciën, tijdens een zelf georganiseerde 'Drie Provinciëntocht'. Vandaag is hun 'Gelderse dag'.

Het zijn twaalf flinke tractoren met nagenoeg allemaal een donkerblauw kentekennummer. Het zijn oudjes, oldtimers, waarmee de vriendengroep door de provinciën toert. 'We trekken vaker met elkaar: de Elfstedentocht, de Vierdaagse', vertelt Gertine Stronkhorst over het geluid van de trekker heen. 'Wij komen uit Elburg en wilden wel eens laten zien hoe mooi het hier ook is.'

Vertrek vanuit 't Harde

Daarom bedachten haar man Gerard en zwager Evert van den Brink vorig jaar de Drie Provinciëntocht. Met dagelijks vertrek vanuit 't Harde toeren de trekkers door Overijssel, Flevoland en, vandaag, Gelderland. 'We gaan richting Epe, Tongeren, koffie in Vaassen, Niersen, Vierhouten, Elspeet...', somt Evert de route op.

Alle deelnemers hebben een achtergrond in de agrarische sector. 'Die liefde voor oude trekkers bestaat nog steeds. Daar vullen we nu de vakantie mee in', zegt hij. 'Het is vakantie voor ons.'

Pech

De afgelopen twee dagen kampte de groep twee keer met een pechgeval. Eén trekker lekte olie, vertelt Evert op Radio Gelderland. 'Die hebben we uit de groep gehaald om het milieu te sparen. De Lanz Bulldog ligt nu op de operatietafel.'

Luister het gesprek op Radio Gelderland terug (de tekst gaat daaronder verder):



De andere tractor moest woensdag de strijd staken vanwege een kapotte waterpomp. In beide gevallen konden de bestuurders op een andere oldtimer hun weg vervolgen.

Met de mannen aan het stuur, geniet Gertine vanaf het bijrijdersbankje. 'Zelfs de hond is mee. En we rijden vooral over kleine bosweggetjes en landweggetjes, dus je komt nog eens ergens waar je met de auto niet zo snel langs zou gaan.'